https://uz.sputniknews.ru/20220512/u-vkontakte-poyavilos-novoe-prilojenie-dlya-video-24500191.html
У "ВКонтакте" появилось новое приложение для видео
У "ВКонтакте" появилось новое приложение для видео
Приложение ориентировано на контент короткого вертикального формата.
2022-05-12T11:35+0500
2022-05-12T11:35+0500
2022-05-12T11:35+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила новое мобильное приложение "VK Клипы", которое позволит пользователям загружать ролики длительностью до трех минут с применением фильтров и эффектов, сообщает пресс-служба соцсети.Новое приложение сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке. Помимо этого, разработчики представили эксклюзивные функции, который есть только в этом приложении. Среди новшеств расширенные функции редактирования фрагментов видео, а также обновленный максимальный хронометраж клипов. Теперь можно снимать и загружать ролики длительностью до трех минут, а не минуты, как было раньше.Также в приложение внедрили загрузку клипов в высоком разрешении (Full HD) и поддержку видео в 60 FPS.Пресс-служба объяснила, что для входа и регистрации в "VK Клипах" используется единый для проектов системы VK ID. Существует также возможность использования некоторых опций "VK Клипов" без авторизации.Читайте также:"ВКонтакте" покупает сервисы "Яндекса""ВКонтакте" все популярнее
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вконтакте
У "ВКонтакте" появилось новое приложение для видео
Приложение ориентировано на контент короткого вертикального формата и быстрый доступ к съемке.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила новое мобильное приложение "VK Клипы", которое позволит пользователям загружать ролики длительностью до трех минут с применением фильтров и эффектов, сообщает
пресс-служба соцсети.
Новое приложение сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке. Помимо этого, разработчики представили эксклюзивные функции, который есть только в этом приложении.
Среди новшеств расширенные функции редактирования фрагментов видео, а также обновленный максимальный хронометраж клипов. Теперь можно снимать и загружать ролики длительностью до трех минут, а не минуты, как было раньше.
Также в приложение внедрили загрузку клипов в высоком разрешении (Full HD) и поддержку видео в 60 FPS.
Пресс-служба объяснила, что для входа и регистрации в "VK Клипах" используется единый для проектов системы VK ID. Существует также возможность использования некоторых опций "VK Клипов" без авторизации.