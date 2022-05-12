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https://uz.sputniknews.ru/20220512/uzbekistan-promarkiruet-pischevye-allergeny-v-produktax-pitaniya-24517072.html
Узбекистан промаркирует пищевые аллергены в продуктах питания
Узбекистан промаркирует пищевые аллергены в продуктах питания
Процессом займется Международный центр молекулярной аллергологии Узбекистана при Мининновации республики. Срок его реализации три года.
2022-05-12T22:01+0500
2022-05-12T22:01+0500
общество
узбекистан
маркировка
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекистан намерен приступить к маркировке пищевых аллергенов в продуктах питания. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала зарубежный советник Мининноваций, доктор медицинских наук, профессор Виктория Гариб. По ее словам, сегодня это делают двенадцать стран мира. Аллергены указываются даже в ресторанном меню. Процессом займется Международный центр молекулярной аллергологии Узбекистана при Министерстве инновационного развития страны. Проект реализуют на грант ведомства. Срок его реализации три года.По словам Виктории Гариб, маркировка пищевых аллергенов может быть внедрена в сферу общепита уже на стадии реализации проекта.Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.С 1 января 2021-го в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.Ранее правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств в 2022—2025 годах.Оператором системы выступит компания CRPT Turon, которая создана ЦРПТ.Читайте также:Зачем Узбекистану маркировка товаровВ Узбекистане ввели маркировку бытовой техники по технологиям РоссииКак маркировка лекарств защитит население стран-участниц ЕАЭС и Узбекистана
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узбекистан, маркировка

Узбекистан промаркирует пищевые аллергены в продуктах питания

22:01 12.05.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМаркировка товаров
Маркировка товаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Процессом займется Международный центр молекулярной аллергологии Узбекистана при Министерстве инновационного развития страны. Проект реализуют на грант ведомства. Срок его реализации три года.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекистан намерен приступить к маркировке пищевых аллергенов в продуктах питания. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала зарубежный советник Мининноваций, доктор медицинских наук, профессор Виктория Гариб.
По ее словам, сегодня это делают двенадцать стран мира. Аллергены указываются даже в ресторанном меню.
"Узбекистан может стать первой страной в СНГ, который внедрит обязательную маркировку пищевых продуктов. Наши пациенты имеют право знать, что они употребляют", — объясняет Гариб.
Процессом займется Международный центр молекулярной аллергологии Узбекистана при Министерстве инновационного развития страны. Проект реализуют на грант ведомства. Срок его реализации три года.
По словам Виктории Гариб, маркировка пищевых аллергенов может быть внедрена в сферу общепита уже на стадии реализации проекта.
Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.
С 1 января 2021-го в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.
Ранее правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств в 2022—2025 годах.
Оператором системы выступит компания CRPT Turon, которая создана ЦРПТ.
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