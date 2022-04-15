https://uz.sputniknews.ru/20220415/v-uzbekistane-vveli-markirovku-bytovoy-texniki-po-texnologiyam-rossii-23992966.html
В Узбекистане ввели маркировку бытовой техники по технологиям России
В Узбекистане ввели маркировку бытовой техники по технологиям России
На первом этапе нововведение коснется только одной категории товаров. Затем список расширится.
2022-04-15T09:57+0500
2022-04-15T09:57+0500
2022-04-15T09:57+0500
общество
узбекистан
бытовая техника
маркировка
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане с 15 апреля начали постепенно внедрять обязательную цифровую маркировку бытовой техники с использованием российских технологий. На первом этапе речь пока идет о пылесосах, стиральных машинах, холодильниках и морозильниках, а также телевизорах. С 1 апреля обязательной маркировке будут подлежать газовые плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели.С 1 ноября нововведение коснется кондиционеров, встраиваемых электроприборов (сюда входят соковыжималки, блендеры, миксеры, кофемолки, мясорубки) и светильников.Какая бытовая техника должна иметь маркировку >>Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021-го в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.Ранее правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств в 2022-2025 годах.Оператором системы выступит компания CRPT Turon, которая создана ЦРПТ.Читайте также:
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узбекистан, бытовая техника, маркировка
В Узбекистане ввели маркировку бытовой техники по технологиям России
На первом этапе нововведение коснется только одной категории товаров. Затем список расширится.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане с 15 апреля начали постепенно внедрять обязательную цифровую маркировку бытовой техники с использованием российских технологий.
На первом этапе речь пока идет о пылесосах, стиральных машинах, холодильниках и морозильниках, а также телевизорах.
С 1 апреля обязательной маркировке будут подлежать газовые плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели.
С 1 ноября нововведение коснется кондиционеров, встраиваемых электроприборов (сюда входят соковыжималки, блендеры, миксеры, кофемолки, мясорубки) и светильников.
Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.
С 1 января 2021-го в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.
Ранее правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном введении обязательной цифровой маркировки лекарственных и медицинских средств в 2022-2025 годах.
Оператором системы выступит компания CRPT Turon, которая создана ЦРПТ.