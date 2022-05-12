https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-mgu-otsenili-obrazovatelnuyu-politiku-uzbekistana-24511724.html
В МГУ оценили образовательную политику Узбекистана
В МГУ оценили образовательную политику Узбекистана
Двенадцать юных химиков республики стали участниками Международной Менделеевской олимпиады, которая в этом году проходит в Ташкенте.
2022-05-12T16:55+0500
2022-05-12T16:55+0500
2022-05-12T16:55+0500
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мгу
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Узбекистан стал принимающей страной для знаменитой Менделеевской олимпиады – в 2022 году она проходит в 56-й раз. Дело в том, что эта олимпиада – правопреемница Всесоюзной олимпиады по химии, учрежденной еще в 1967 году.В советскую эпоху соревнование каждый год проходило в разных городах – и Ташкент в последний раз проводил Олимпиаду в 1987 году. А теперь принимает ее вновь, причем за эти годы масштаб проекта значительно возрос – сейчас в Узбекистан приехали команды химиков из 16 стран.В их числе: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Турция, Хорватия, ну и, конечно же, сами Узбекистан и Россия. Команда Узбекистана состоит из двенадцати школьников старших классов.Впервые с начала пандемии Менделеевская олимпиада проходит очно, поэтому для проекта это в какой-то степени перезапуск, рассказывает председатель Оргкомитета, декан химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.Одним из организаторов проведения Менделеевской олимпиады в Ташкенте стало Агентство президентских образовательных учреждений Узбекистана, и это много говорит о стратегии развития образования в республике, считает Калмыков."Очень мудрая политика проводится президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – много государственного внимания вкладывается в образовательные программы и процессы. Видел, сколько сил вкладывается в модернизацию школ – отрадно смотреть", - заявил он.В частности, Менделеевская олимпиада проходит в Ташкенте на базе школы Аль-Хорезми. Как считает заместитель директора Агентства президентских образовательных учреждений Узбекистана Алишер Уббиев, выбор школы символичен, учитывая, как много сделал для науки Аль-Хорезми – напомним, именно благодаря этому ученому появились термины "алгоритм" и "алгебра".Олимпиада продлится до 15 мая. Организаторами соревнований выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".Победители и призеры олимпиады по химии получат дипломы, медали и ценные призы. Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика В.В. Лунина. Обладатели всех этих наград станут известны 15 мая.Читайте также: В Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
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олимпиада, мгу, узбекистан
В МГУ оценили образовательную политику Узбекистана
Двенадцать юных химиков республики стали участниками Международной Менделеевской олимпиады, которая в этом году проходит в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Узбекистан стал принимающей страной для знаменитой Менделеевской олимпиады – в 2022 году она проходит в 56-й раз. Дело в том, что эта олимпиада – правопреемница Всесоюзной олимпиады по химии, учрежденной еще в 1967 году.
В советскую эпоху соревнование каждый год проходило в разных городах – и Ташкент в последний раз проводил Олимпиаду в 1987 году. А теперь принимает ее вновь, причем за эти годы масштаб проекта значительно возрос – сейчас в Узбекистан приехали команды химиков из 16 стран.
В их числе: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Турция, Хорватия, ну и, конечно же, сами Узбекистан и Россия. Команда Узбекистана состоит из двенадцати школьников старших классов.
Впервые с начала пандемии Менделеевская олимпиада проходит очно, поэтому для проекта это в какой-то степени перезапуск, рассказывает председатель Оргкомитета, декан химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.
"Для химии, как и для всех естественных наук такой режим (очный – Sputnik) – наиболее полноценный, - объясняет Калмыков и добавляет, насколько важно постсоветским странам сохранять традиции в сфере образования. – С помощью олимпиады мы продолжаем выявлять наиболее способных школьников, стимулировать их командный дух – это будущая научная элита стран".
Одним из организаторов проведения Менделеевской олимпиады в Ташкенте стало Агентство президентских образовательных учреждений Узбекистана, и это много говорит о стратегии развития образования в республике, считает Калмыков.
"Очень мудрая политика проводится президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – много государственного внимания вкладывается в образовательные программы и процессы. Видел, сколько сил вкладывается в модернизацию школ – отрадно смотреть", - заявил он.
В частности, Менделеевская олимпиада проходит в Ташкенте на базе школы Аль-Хорезми. Как считает заместитель директора Агентства президентских образовательных учреждений Узбекистана Алишер Уббиев, выбор школы символичен, учитывая, как много сделал для науки Аль-Хорезми – напомним, именно благодаря этому ученому появились термины "алгоритм" и "алгебра".
"Первые два тура проводятся в этой школе, дети живут в кампусе, уже все подружились. В планах – посещение Самарканда", - рассказал он в ходе видеомоста, посвященного Менделеевской олимпиаде, в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Олимпиада продлится до 15 мая. Организаторами соревнований выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".
Победители и призеры олимпиады по химии получат дипломы, медали и ценные призы. Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика В.В. Лунина. Обладатели всех этих наград станут известны 15 мая.