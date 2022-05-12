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В приграничных районах Кыргызстана нашествие саранчи - видео
В приграничных районах Кыргызстана нашествие саранчи - видео
Очаги вредителей начали появляться около недели назад, под угрозой посевы кормовых культур, пшеницы и ячменя.
2022-05-12T14:54+0500
2022-05-12T14:54+0500
общество
кыргызстан
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. В Аксыйском районе Кыргызстана началось нашествие марокканской саранчи, сообщает Sputnik Кыргызстан.По словам главы Кашка-Сууйского айыл окмоту Шекербека Камчыбек уулу, очаги насекомых начали появляться около недели назад на участках, засеянных кормовыми культурами для скота (эспарцетом). Специалисты Министерства сельского хозяйства травят вредителей на двух машинах.По данным агентства, последний раз нашествие саранчи в этом районе было 20 лет назад. Аксыйский район Джалал-Абадской области граничит с Наманганской областью Узбекистана.Несколькими днями ранее агентство сообщило о появлении саранчи в селах Максат и Кулунду Лейлекского района Баткенской области недалеко от границы с Таджикистаном. Здесь под угрозой оказались около тысячи гектаров посевов ячменя и пшеницы.В Узбекистане химическая обработка почвы от саранчи ведется в самых сложных Форишском, Янгиабадском, Зааминском районах Джизакской области. Гнезда саранчи обнаружены также в Бахмальском, Галлаорольском и Зафарабадском районах. На сегодняшний день химически обработано более 60% запланированной территории.Читайте также: В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой
наманганская область
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кыргызстан, наманганская область

В приграничных районах Кыргызстана нашествие саранчи - видео

14:54 12.05.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНашествие саранчи
Нашествие саранчи - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Очаги вредителей начали появляться около недели назад, под угрозой посевы кормовых культур, пшеницы и ячменя.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. В Аксыйском районе Кыргызстана началось нашествие марокканской саранчи, сообщает Sputnik Кыргызстан.
По словам главы Кашка-Сууйского айыл окмоту Шекербека Камчыбек уулу, очаги насекомых начали появляться около недели назад на участках, засеянных кормовыми культурами для скота (эспарцетом). Специалисты Министерства сельского хозяйства травят вредителей на двух машинах.
По данным агентства, последний раз нашествие саранчи в этом районе было 20 лет назад. Аксыйский район Джалал-Абадской области граничит с Наманганской областью Узбекистана.
Несколькими днями ранее агентство сообщило о появлении саранчи в селах Максат и Кулунду Лейлекского района Баткенской области недалеко от границы с Таджикистаном. Здесь под угрозой оказались около тысячи гектаров посевов ячменя и пшеницы.
В Узбекистане химическая обработка почвы от саранчи ведется в самых сложных Форишском, Янгиабадском, Зааминском районах Джизакской области. Гнезда саранчи обнаружены также в Бахмальском, Галлаорольском и Зафарабадском районах. На сегодняшний день химически обработано более 60% запланированной территории.
Читайте также: В Узбекистан доставили новую технику для борьбы с саранчой
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