https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-samarkande-zagorelsya-torgovyy-tsentr-video-24507578.html
В Самарканде загорелся торговый центр —видео
В Самарканде загорелся торговый центр —видео
Пожар тушили семь бригад УЧС.
2022-05-12T16:16+0500
2022-05-12T16:16+0500
2022-05-12T16:16+0500
происшествия
пожар
самарканд
торговый центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23830370_0:100:1164:755_1920x0_80_0_0_405c6cd01e54e2c5c6c885099f4366c2.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сегодня в двухэтажном торговом центре в Кушрабатском районе Самаркандской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба местного УЧС.В дежурную часть поступил сигнал о возгорании в 0:33, через девять минут на место происшествия приехали семь пожарных машин. К 03:52 спасатели полностью ликвидировали огонь.В результате инцидента повреждены 250 кв. м. крыши, продукты питания на первом этаже, бытовая техника и другие предметы. Погибших и пострадавших нет.На данный момент устанавливаются причины возгорания и размер ущерба, добавили в ведомстве.Читайте также:В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирамиПожар в Костанае уничтожил 11 домов
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23830370_14:0:1151:853_1920x0_80_0_0_d5a8cd1b4827e848c5c01e0a4cfcaadf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, самарканд, торговый центр
В Самарканде загорелся торговый центр —видео
Пожар тушили семь бригад Управления по чрезвычайным ситуациям.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Сегодня в двухэтажном торговом центре в Кушрабатском районе Самаркандской области произошел пожар. Об этом сообщила
пресс-служба местного УЧС.
В дежурную часть поступил сигнал о возгорании в 0:33, через девять минут на место происшествия приехали семь пожарных машин. К 03:52 спасатели полностью ликвидировали огонь.
В результате инцидента повреждены 250 кв. м. крыши, продукты питания на первом этаже, бытовая техника и другие предметы.
Погибших и пострадавших нет.
На данный момент устанавливаются причины возгорания и размер ущерба, добавили в ведомстве.