https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-samarkande-zagorelsya-torgovyy-tsentr-video-24507578.html

В Самарканде загорелся торговый центр —видео

В Самарканде загорелся торговый центр —видео

Пожар тушили семь бригад УЧС.

2022-05-12T16:16+0500

2022-05-12T16:16+0500

2022-05-12T16:16+0500

происшествия

пожар

самарканд

торговый центр

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сегодня в двухэтажном торговом центре в Кушрабатском районе Самаркандской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба местного УЧС.В дежурную часть поступил сигнал о возгорании в 0:33, через девять минут на место происшествия приехали семь пожарных машин. К 03:52 спасатели полностью ликвидировали огонь.В результате инцидента повреждены 250 кв. м. крыши, продукты питания на первом этаже, бытовая техника и другие предметы. Погибших и пострадавших нет.На данный момент устанавливаются причины возгорания и размер ущерба, добавили в ведомстве.Читайте также:В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирамиПожар в Костанае уничтожил 11 домов

самарканд

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пожар, самарканд, торговый центр