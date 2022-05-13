https://uz.sputniknews.ru/20220513/bolgariya-nashla-zamenu-gazu-iz-rf-v-ssha-realnaya-alternativa-ili-prostoy-populizm-24540693.html

Болгария нашла замену газу из РФ в США: реальная альтернатива или простой популизм?

Болгария нашла замену газу из РФ в США: реальная альтернатива или простой популизм?

В Болгарии заявляют, что газ у США дешевле, чем у "Газпрома".

2022-05-13T20:45+0500

2022-05-13T20:45+0500

2022-05-13T20:45+0500

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В среду правительство Болгарии объявило о том, что с июня этого года страна начнет получать сжиженный природный газ (СПГ) из США.Произошло это после решения "Газпрома" о полном прекращении поставок газа в Болгарию в связи с отказом республики совершить оплату в рублях.Отдельно отмечается, что поставки СПГ из США будут "дешевле, чем у "Газпрома".О том, насколько заявленная Болгарией договоренность близка к реальности, Sputnik узнал у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.Почему Болгарии "перекрыли вентиль"?В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".Им подразумевается, что оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года зарубежным контрагентам из недружественных стран, должна осуществляться исключительно в российских рублях.Для этого в "Газпромбанке" для них открываются специальные валютные и рублевые счета, в отношении которых не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.В конце апреля – 26 числа – болгарская ("Булгаргаз") и польская (PGNiG) компании, имеющие контракты с "Газпромом" на поставку "голубого топлива", оплату по новой схеме не произвели, хотя и были проинформированы обо всех изменениях своевременно.В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил обе компании, что с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с установленным порядком поставки газа в эти страны будут приостановлены.Как сообщало международное агентство Bloomberg со ссылкой на болгарского министра энергетики Александра Николова, "Газпром" вернул болгарской стороне месячный платеж за газ в американских долларах.Взамен Болгария договорилась с СШАВ минувшую среду – 11 мая – в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.По итогам встречи болгарская сторона распространила сообщение, что им удалось договориться о поставках с начала лета СПГ из США. Причем, согласно заявлению, по цене ниже, чем у "Газпрома".Цена, при этом, не называется. Впрочем, как и объемы, о поставках которых договорились София и Вашингтон.А будет ли газ действительно дешевле?"По словам премьер-министра Болгарии, контракт на поставку американского СПГ еще не заключен, - говорит Александр Фролов. - Мне несколько удивительно, что до заключения договора они уже могут рассказывать о том, какой будет цена, какие будут объемы и когда они придут в Европу. Но, учитывая сложившуюся сегодня в регионе ситуацию, я склонен поверить, что поставка СПГ из США может быть дешевле того, что предлагает "Газпром".Дело в том, говорит эксперт, что на европейском рынке цена на газ формируется исходя из биржевой привязки. Это означает достаточно банальную вещь: при определенных стечениях обстоятельств цены по долгосрочным контрактам "Газпрома" могут быть выше тех цен, которые на данный момент – на момент заключения сделки – сформировались на бирже.Договоренность Болгарии и США необязательно заключается в показателях именно этой биржи, отмечает эксперт, но это демонстрирует, что если кто-то сейчас покупает российский газ по цене выше $1 тыс., а на бирже он стоит $995, то купленный на бирже газ будет чуть-чуть дешевле предложения "Газпрома"."Собственно, все как и сказал премьер-министр Болгарии. Другое дело, что 12 мая фиксировался рост цен примерно на 20%, но это же биржа, так бывает, знаете", - иронизирует Александр Фролов.По его словам, совершенно очевидно, что в долгосрочной перспективе американский газ не может быть дешевле российского.Эксперт подчеркивает, что ценообразование связано именно с биржевыми показателями, "поэтому когда премьер-министр Болгарии говорит, что сейчас они закупили пробную партию по ценам ниже российских, а потом "Булгаргаз" заключит долгосрочный контракт и цена будет еще ниже, то он страшно лукавит"."Потому что контракт, если он будет заключен "Булгаргазом" с американскими производителями газа, будет формироваться по формуле FOB(Free on Board), - объясняет Александр Фролов. - То есть, в нем будет учитываться та цена, которая на данный момент времени будет фигурировать на американской бирже Henry Hub. Плюс в эту цену войдут потери при сжижении и плата за сжижение. И таким образом получится стоимость СПГ при загрузке на метановоз. При этом в данной цене не будет учитываться ни транспортировка СПГ из США в Болгарию, ни регазификация этого самого СПГ (процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования, - Sputnik), ни его дальнейшая транспортировка по трубопроводам внутри Евросоюза - ничего не будет учитываться, это будут дополнительные расходы для Болгарии. Вам произвели, вам закачали, а дальше делайте с этим газом, что хотите. И, опять же, цена для конечных потребителей будет также зависеть от биржевых показателей внутри Евросоюза, которые могут подскочить".Что касается цены для покупки газа на заводе в США, то эксперт напоминает, что в начале мая биржевые показатели в Штатах, от которых будет зависеть цена СПГ как для Болгарии, так и для всех остальных, стали бить локальные рекорды за последние 12-13 лет."Себестоимость производства СПГ тоже будет расти. В этой связи сказки про ультрадешевый американский СПГ, звучащие последние 10 лет, так и остались сказками. Это точно такой же СПГ, как и производимый в любом другом регионе мира", - резюмирует Александр Фролов.Читайте также:Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политикиСМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях

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газ, болгария, сша, газпром