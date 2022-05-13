Болгария нашла замену газу из РФ в США: реальная альтернатива или простой популизм?
© Sputnik / СтрингерВентиль на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области.
© Sputnik / Стрингер
Правительство Болгарии заявляет, что республика будет покупать газ у США по ценам ниже, чем предлагает "Газпром".
В среду правительство Болгарии объявило о том, что с июня этого года страна начнет получать сжиженный природный газ (СПГ) из США.
Произошло это после решения "Газпрома" о полном прекращении поставок газа в Болгарию в связи с отказом республики совершить оплату в рублях.
Отдельно отмечается, что поставки СПГ из США будут "дешевле, чем у "Газпрома".
О том, насколько заявленная Болгарией договоренность близка к реальности, Sputnik узнал у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.
Почему Болгарии "перекрыли вентиль"?
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".
Им подразумевается, что оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года зарубежным контрагентам из недружественных стран, должна осуществляться исключительно в российских рублях.
Для этого в "Газпромбанке" для них открываются специальные валютные и рублевые счета, в отношении которых не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.
Схема оплаты выглядит так: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта (например, в евро), "Газпромбанк" продает ее на Мосбирже и переводит рубли "Газпрому". После этого обязательство по оплате газа считается исполненным. Если это условие исполнено не будет – поставки прекращаются.
В конце апреля – 26 числа – болгарская ("Булгаргаз") и польская (PGNiG) компании, имеющие контракты с "Газпромом" на поставку "голубого топлива", оплату по новой схеме не произвели, хотя и были проинформированы обо всех изменениях своевременно.
В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил обе компании, что с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с установленным порядком поставки газа в эти страны будут приостановлены.
Как сообщало международное агентство Bloomberg со ссылкой на болгарского министра энергетики Александра Николова, "Газпром" вернул болгарской стороне месячный платеж за газ в американских долларах.
Взамен Болгария договорилась с США
В минувшую среду – 11 мая – в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
По итогам встречи болгарская сторона распространила сообщение, что им удалось договориться о поставках с начала лета СПГ из США. Причем, согласно заявлению, по цене ниже, чем у "Газпрома".
Цена, при этом, не называется. Впрочем, как и объемы, о поставках которых договорились София и Вашингтон.
А будет ли газ действительно дешевле?
"По словам премьер-министра Болгарии, контракт на поставку американского СПГ еще не заключен, - говорит Александр Фролов. - Мне несколько удивительно, что до заключения договора они уже могут рассказывать о том, какой будет цена, какие будут объемы и когда они придут в Европу. Но, учитывая сложившуюся сегодня в регионе ситуацию, я склонен поверить, что поставка СПГ из США может быть дешевле того, что предлагает "Газпром".
Дело в том, говорит эксперт, что на европейском рынке цена на газ формируется исходя из биржевой привязки. Это означает достаточно банальную вещь: при определенных стечениях обстоятельств цены по долгосрочным контрактам "Газпрома" могут быть выше тех цен, которые на данный момент – на момент заключения сделки – сформировались на бирже.
"Также тут стоит учитывать тот факт, что пересчет по долгосрочным контрактам происходит не сразу, - продолжает Александр Фролов. - То есть, зависимость от биржевых цен идет не день в день, а с определенным временным лагом – скажем, в три месяца. И цена в $1 тыс. за 1 тыс. куб.м, которую мы видели на бирже довольно давно, "догнала" контракты "Газпрома" лишь в 2022 году. Как следствие, цены для многих потребителей российского газа сейчас могут превышать $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. А, скажем, по состоянию на 11 мая на немецкой бирже THE 1 тыс. куб.м стоила порядка $995".
Договоренность Болгарии и США необязательно заключается в показателях именно этой биржи, отмечает эксперт, но это демонстрирует, что если кто-то сейчас покупает российский газ по цене выше $1 тыс., а на бирже он стоит $995, то купленный на бирже газ будет чуть-чуть дешевле предложения "Газпрома".
"Собственно, все как и сказал премьер-министр Болгарии. Другое дело, что 12 мая фиксировался рост цен примерно на 20%, но это же биржа, так бывает, знаете", - иронизирует Александр Фролов.
По его словам, совершенно очевидно, что в долгосрочной перспективе американский газ не может быть дешевле российского.
"Болгария не является значимым игроком на европейском рынке. Она потребляет примерно 3 млрд куб.м газа в год. Есть гораздо более значимые покупатели СПГ – та же Франция, Испания, Великобритания, Италия, в перспективе еще может быть Германия. И здесь рассчитывать на то, что болгары могут получить от США какие-то особые условия, в принципе, не приходится. Просто потому что они не представляют из себя ничего интересного для поставщика – по крайней мере настолько интересного, что делало бы их рынок страшно привлекательным и заставляло бы поставщиков за этот рынок бороться. Они даже за счет объема не могут выбить себе никаких преференций от Штатов", - рассказывает эксперт.
Эксперт подчеркивает, что ценообразование связано именно с биржевыми показателями, "поэтому когда премьер-министр Болгарии говорит, что сейчас они закупили пробную партию по ценам ниже российских, а потом "Булгаргаз" заключит долгосрочный контракт и цена будет еще ниже, то он страшно лукавит".
"Потому что контракт, если он будет заключен "Булгаргазом" с американскими производителями газа, будет формироваться по формуле FOB(Free on Board), - объясняет Александр Фролов. - То есть, в нем будет учитываться та цена, которая на данный момент времени будет фигурировать на американской бирже Henry Hub. Плюс в эту цену войдут потери при сжижении и плата за сжижение. И таким образом получится стоимость СПГ при загрузке на метановоз. При этом в данной цене не будет учитываться ни транспортировка СПГ из США в Болгарию, ни регазификация этого самого СПГ (процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования, - Sputnik), ни его дальнейшая транспортировка по трубопроводам внутри Евросоюза - ничего не будет учитываться, это будут дополнительные расходы для Болгарии. Вам произвели, вам закачали, а дальше делайте с этим газом, что хотите. И, опять же, цена для конечных потребителей будет также зависеть от биржевых показателей внутри Евросоюза, которые могут подскочить".
Что касается цены для покупки газа на заводе в США, то эксперт напоминает, что в начале мая биржевые показатели в Штатах, от которых будет зависеть цена СПГ как для Болгарии, так и для всех остальных, стали бить локальные рекорды за последние 12-13 лет.
"Себестоимость производства СПГ тоже будет расти. В этой связи сказки про ультрадешевый американский СПГ, звучащие последние 10 лет, так и остались сказками. Это точно такой же СПГ, как и производимый в любом другом регионе мира", - резюмирует Александр Фролов.
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