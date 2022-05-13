https://uz.sputniknews.ru/20220513/smi-eni-zaplatit-za-rossiyskiy-gaz-v-mae-daje-esli-raschety-budut-v-rublyax-24521057.html

СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях

СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях

Компания Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, сообщает Bloomberg.

2022-05-13T10:56+0500

2022-05-13T10:56+0500

2022-05-13T10:56+0500

в мире

газ

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли.Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Готовность компании к рублевым расчетам отражает переговорные усилия "Газпрома", благодаря которым такие платежи не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ и, следовательно, не нарушают санкции ЕС.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях.По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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