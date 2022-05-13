Итоги первого дня визита Шавката Мирзиёева в Ферганскую область — фото
12:52 13.05.2022 (обновлено: 13:01 13.05.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ районах создаются предприятия легкой промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент прибыл в регион на два дня. Что Мирзиёев уже успел посетить, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В пресс-службе президента рассказали об итогах первого дня визита Шавката Мирзиёева в Ферганскую область.
Глава государства побывал на нескольких предприятиях сельского хозяйства, текстильной промышленности и ремесленничества.
Первым делом Мирзиёев посетил сельскохозяйственный комплекс Алтыарыкского района.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСад, занимающий тысячу гектаров, создан в Алтыарыке
Сад, занимающий тысячу гектаров, создан в Алтыарыке
© Пресс-служба президента Узбекистана
Виноградник и сад заложены на холмистой местности в 1 тыс га городской окраины.
Президенту также представили проекты по развитию плодоовощеводства и цветоводства в регионе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСад, занимающий тысячу гектаров, создан в Алтыарыке
Сад, занимающий тысячу гектаров, создан в Алтыарыке
© Пресс-служба президента Узбекистана
Далее Мирзиёев направился в Фуркатский район, где ознакомился с деятельностью семейного предприятия "Уста Юсуфжон наккош".
Производство возглавляет народный мастер Узбекистана Мухаммадали Юнусов. Работы потомственного мастера резьбы по дереву сегодня украшают многие мавзолеи и новые комплексы по всей республике.
Президент предложил создать рядом с уникальным предприятием школу. Ее ученики смогут изучать здесь как точные науки, так и народные промыслы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент поддержал деятельность ремесленников
Президент поддержал деятельность ремесленников
© Пресс-служба президента Узбекистана
Третьим районом, который посетил узбекский лидер, стал Бувайдинский. В комплексе по производству мебели Мирзиёев побеседовал с ремесленниками. Многие жители района занимаются мебельным делом из поколения в поколение. Высококачественная продукция находит своего потребителя не только в самом регионе, но и далеко за его пределами.
Президент поручил увеличить посадки деревьев для обеспечения сырьем мебельной промышленности в Каракалпакстане и регионах.
Мирзиёев также побывал в Учкуприкском районе. Здесь строится Центр легкой промышленности и логистики. Глава государства осмотрел новые швейные предприятия, ознакомился с условиями для предпринимателей и покупателей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ районах создаются предприятия легкой промышленности
В районах создаются предприятия легкой промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также здесь возводят текстильное предприятие. Годовая мощность фабрики – 18 млн метров высококачественной ткани и 10 млн единиц готовой продукции.
В Маргилане президент посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зоны, побеседовал с работницами одного предприятий.
Узбекский лидер поручил создать аналогичные промышленные зоны и в отдаленных районах, привлечь туда молодежь, обучить и поддержать их бизнес.
Также глава Узбекистана ознакомился с работой ООО "Agro impex valley" в Ташлакском районе.
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