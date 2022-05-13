https://uz.sputniknews.ru/20220513/rossiyskie-siloviki-voennye-britanii-do-six-por-rukovodyat-operatsiyami-vsu-24522111.html
Российские силовики: военные Британии до сих пор руководят операциями ВСУ
Российские силовики: военные Британии до сих пор руководят операциями ВСУ
Об этом сообщили российские силовики со ссылкой на собственные источники в ВСУ.
2022-05-13T11:59+0500
2022-05-13T11:59+0500
2022-05-13T11:59+0500
специальная военная операция россии в донбассе
великобритания
военные
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Британские офицеры действующего резерва до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой.При этом работают военнослужащие Великобритании под прикрытием. Они также координируют действия войск с использованием разведданных НАТО.Об этом РИА Новости сообщили российские силовики со ссылкой на собственные источники в ВСУ.Собеседник агентства отметил, что один из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров — составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под "крышей" американского Института по изучению войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне.СМИ: Германия предоставила ложную информацию по поставкам оружия Киеву >>Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:
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великобритания, военные
Российские силовики: военные Британии до сих пор руководят операциями ВСУ
Работают они при этом под прикрытием. Подробнее читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Британские офицеры действующего резерва до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой.
При этом работают военнослужащие Великобритании под прикрытием. Они также координируют действия войск с использованием разведданных НАТО.
Об этом РИА Новости
сообщили российские силовики со ссылкой на собственные источники в ВСУ.
Собеседник агентства отметил, что один из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров — составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под "крышей" американского Института по изучению войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.