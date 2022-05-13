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Шавкат Мирзиёев: в Ферганской области появятся 147 тысяч рабочих мест
Шавкат Мирзиёев: в Ферганской области появятся 147 тысяч рабочих мест
Экспорт Ферганской области в ближайшее время может достичь миллиарда долларов.
2022-05-13T17:16+0500
2022-05-13T17:16+0500
2022-05-13T17:17+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. За год в Ферганской области создали более 10 тысяч малых предприятий. При этом экспорт вырос на 44%, достигнув $801 млн. Об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства. "Мы выбрали правильный путь", - отметил президент, добавив, что изначально власти страны ожидали от Ферганской области показателей экспорта в районе $50 млн. По словам президента, это означает, что продукция региона выходит на мировой рынок и выдерживает конкуренцию.Особую роль в укреплении экономики Ферганской области играют предприниматели, считает глава государства. В связи с этим для финансирования 183 инвестпроектов предпринимателей региона дополнительно выделят $23 млн. Средства предоставит Фонд реконструкции и развития. Если же говорить о ситуации в целом, за 2022-2023 годы в области должны выйти на стадию реализации 1,2 тыс инвестпроектов в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства. Их общая сумма составляет 31 трлн сумов. Цель всех этих инициатив – повысить уровень жизни населения Ферганской области. Например, благодаря 653 проектам в аграрной сфере в регионе появятся 23 тыс. рабочих мест, уточнил президент. При этом в текущем году власти выделят более 1 триллиона сумов на поддержку инициатив населения, развитие специализации каждой махалли и обеспечение работой 147 тысяч человек. Читайте также: Итоги первого дня визита Шавката Мирзиёева в Ферганскую область — фото
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узбекистан, президент узбекистана, фергана
Шавкат Мирзиёев: в Ферганской области появятся 147 тысяч рабочих мест
17:16 13.05.2022 (обновлено: 17:17 13.05.2022)
Экспорт Ферганской области в ближайшее время может достичь миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik.
За год в Ферганской области создали более 10 тысяч малых предприятий. При этом экспорт вырос на 44%, достигнув $801 млн. Об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Мы выбрали правильный путь", - отметил президент, добавив, что изначально власти страны ожидали от Ферганской области показателей экспорта в районе $50 млн.
По словам президента, это означает, что продукция региона выходит на мировой рынок и выдерживает конкуренцию.
"До конца текущего года, как ожидается, в местном бюджете останется 1 триллион сумов. За счет этого будут созданы условия для людей, инфраструктура для бизнеса. Необходимо продолжать идти в этом направлении", - также сообщил Шавкат Мирзиёев.
Особую роль в укреплении экономики Ферганской области играют предприниматели, считает глава государства.
В связи с этим для финансирования 183 инвестпроектов предпринимателей региона дополнительно выделят $23 млн. Средства предоставит Фонд реконструкции и развития.
Если же говорить о ситуации в целом, за 2022-2023 годы в области должны выйти на стадию реализации 1,2 тыс инвестпроектов в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства. Их общая сумма составляет 31 трлн сумов.
Цель всех этих инициатив – повысить уровень жизни населения Ферганской области. Например, благодаря 653 проектам в аграрной сфере в регионе появятся 23 тыс. рабочих мест, уточнил президент.
При этом в текущем году власти выделят более 1 триллиона сумов на поддержку инициатив населения, развитие специализации каждой махалли и обеспечение работой 147 тысяч человек.
"Мы ждем от Ферганы больших результатов. Этот регион издавна славится наукой, культурой, ремесленничеством. Ферганцы - народ трудолюбивый, деловой. Необходимо в полной мере реализовать этот потенциал, внутренние возможности во благо народа", - заключил Шавкат Мирзиёев.