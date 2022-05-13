https://uz.sputniknews.ru/20220513/shavkat-mirziyoev-v-ferganskoy-oblasti-poyavyatsya-147-tysyach-rabochix-mest-24536770.html

Шавкат Мирзиёев: в Ферганской области появятся 147 тысяч рабочих мест

Шавкат Мирзиёев: в Ферганской области появятся 147 тысяч рабочих мест

Экспорт Ферганской области в ближайшее время может достичь миллиарда долларов.

2022-05-13T17:16+0500

2022-05-13T17:16+0500

2022-05-13T17:17+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

фергана

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. За год в Ферганской области создали более 10 тысяч малых предприятий. При этом экспорт вырос на 44%, достигнув $801 млн. Об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства. "Мы выбрали правильный путь", - отметил президент, добавив, что изначально власти страны ожидали от Ферганской области показателей экспорта в районе $50 млн. По словам президента, это означает, что продукция региона выходит на мировой рынок и выдерживает конкуренцию.Особую роль в укреплении экономики Ферганской области играют предприниматели, считает глава государства. В связи с этим для финансирования 183 инвестпроектов предпринимателей региона дополнительно выделят $23 млн. Средства предоставит Фонд реконструкции и развития. Если же говорить о ситуации в целом, за 2022-2023 годы в области должны выйти на стадию реализации 1,2 тыс инвестпроектов в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства. Их общая сумма составляет 31 трлн сумов. Цель всех этих инициатив – повысить уровень жизни населения Ферганской области. Например, благодаря 653 проектам в аграрной сфере в регионе появятся 23 тыс. рабочих мест, уточнил президент. При этом в текущем году власти выделят более 1 триллиона сумов на поддержку инициатив населения, развитие специализации каждой махалли и обеспечение работой 147 тысяч человек. Читайте также: Итоги первого дня визита Шавката Мирзиёева в Ферганскую область — фото

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