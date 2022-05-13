https://uz.sputniknews.ru/20220513/situatsiya-pod-kontrolem---minselxoz-ob-opasnosti-nashestviya-saranchi-24517483.html

"Ситуация под контролем" - Минсельхоз об опасности нашествия саранчи

"Ситуация под контролем" - Минсельхоз об опасности нашествия саранчи

Специалист Министерства сельского хозяйства Узбекистана прокомментировал риск заноса вредителей из приграничных районов Кыргызстана.

2022-05-13T07:43+0500

2022-05-13T07:43+0500

2022-05-13T07:43+0500

общество

министерство сельского и водного хозяйства

комментарий

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Специалист Министерства сельского хозяйства Узбекистана рассказал корреспонденту Sputnik, какие меры предпринимаются в республике, чтобы не допустить распространения саранчи.Напомним, в Аксыйском районе Кыргызстана в настоящее время отмечается нашествие марокканской саранчи. Этот район граничит с Наманганской областью Узбекистана.По словам сотрудника управления защиты растений и агрохимии Министерства сельского хозяйства РУ Бахтиёра Мухаммадиева, сообщений о нашествии африканской саранчи в Узбекистане в последнее время не было, однако определенный риск существует.По словам Мухаммадиева, в республике имеется достаточный запас техники, людей, горючего и химикатов, чтобы противостоять нашествию вредителей. Мало того, в апреле-мае этого года МЧС и региональные хокимияты в различных регионах республики провели тактические учения и профилактические мероприятия по борьбе с саранчой."В борьбе с саранчой в основном применяется наземная техника, в частности, моторизованные ручные аппараты, ОВХ, ВП-1, ультрамалообъемные опрыскивающие установки (УМО) и мотодельтапланы. При помощи этой техники можно обработать 10–12 тыс. га в сутки", - заверил эксперт.В основном, задача борьбы с вредителями ложится на плечи Службы по борьбе с саранчой Агентства по карантину и защите растений Узбекистана, но в случае необходимости к ней на помощь приходят и подразделения МЧС.Профилактическую химическую обработку специалисты службы сейчас проводят в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях. Специалисты службы уже обследовали 153,2 гектара земли и обработали химикатами 118,6 гектаров.Читайте также: В Джизаке началась борьба с саранчой

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министерство сельского и водного хозяйства, комментарий, кыргызстан