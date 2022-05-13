Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-uzbekistane-vruchili-pervye-allergopasporta--foto-24522905.html
В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта — фото
В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта — фото
Документ вручили в рамках празднования Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии.
2022-05-13T12:21+0500
2022-05-13T12:21+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24522851_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_566ac7c9a86677c3a48ec5e387ef8c61.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Обладателями первых пяти паспортов аллергической сенсибилизации (непереносимости) стали пять маленьких пациентов Международного центра молекулярной аллергологии. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве инновационного развития.Документ вручили в рамках празднования Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии. В центре проводятся бесплатные тесты на чувствительность к 282 аллергенам на основе современных мультиплексных чипов ALEX-2. Эти аллергены указаны в паспорте. В 2021 году при помощи специального иммунологического анализа (аллергочип ISAC) врачи исследовали аллергочувствительность у 1021 пациента.Ранее корреспонденту Sputnik рассказали о планах властей приступить к маркировке пищевых аллергенов в продуктах питания.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24522851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_817dc12f56d5286e4dbbb02c76c27ebd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта — фото

12:21 13.05.2022
© Министерство инновационного развития УзбекистанаВ Узбекистане вручили первые аллергопаспорта
В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
© Министерство инновационного развития Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Документ вручили в рамках празднования Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Обладателями первых пяти паспортов аллергической сенсибилизации (непереносимости) стали пять маленьких пациентов Международного центра молекулярной аллергологии.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве инновационного развития.
Документ вручили в рамках празднования Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаВ Узбекистане вручили первые аллергопаспорта
В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта
© Министерство инновационного развития Узбекистана
В центре проводятся бесплатные тесты на чувствительность к 282 аллергенам на основе современных мультиплексных чипов ALEX-2.
Эти аллергены указаны в паспорте. В 2021 году при помощи специального иммунологического анализа (аллергочип ISAC) врачи исследовали аллергочувствительность у 1021 пациента.
Ранее корреспонденту Sputnik рассказали о планах властей приступить к маркировке пищевых аллергенов в продуктах питания.
Читайте также:
Как готовиться к сезону аллергии >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0