https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-uzbekistane-vruchili-pervye-allergopasporta--foto-24522905.html

В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта — фото

В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта — фото

Документ вручили в рамках празднования Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии.

2022-05-13T12:21+0500

2022-05-13T12:21+0500

2022-05-13T12:21+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Обладателями первых пяти паспортов аллергической сенсибилизации (непереносимости) стали пять маленьких пациентов Международного центра молекулярной аллергологии. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве инновационного развития.Документ вручили в рамках празднования Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии. В центре проводятся бесплатные тесты на чувствительность к 282 аллергенам на основе современных мультиплексных чипов ALEX-2. Эти аллергены указаны в паспорте. В 2021 году при помощи специального иммунологического анализа (аллергочип ISAC) врачи исследовали аллергочувствительность у 1021 пациента.Ранее корреспонденту Sputnik рассказали о планах властей приступить к маркировке пищевых аллергенов в продуктах питания.Читайте также:

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