https://uz.sputniknews.ru/20220513/video-ekspert-obyasnil-kak-imenno-pomojet-sovremennoy-nauke-observatoriya-suffa-24517989.html

Видео: Эксперт объяснил, как именно поможет современной науке обсерватория "Суффа"

Видео: Эксперт объяснил, как именно поможет современной науке обсерватория "Суффа"

Смогут ли ученые использовать данные обсерватории для космической отрасли, рассказал специалист Института космических исследований РАН.

2022-05-13T08:01+0500

2022-05-13T08:01+0500

2022-05-13T08:01+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане построят первую наземную спутниковую станцию. Кроме того, узбекские и российские учёные реализуют проект по запуску радиоастрономической обсерватории в Джизакской области.Все эти проекты в интервью Sputnik Узбекистан анализирует ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.Специалист отмечает, что Узбекистан активно разрабатывает и осуществляет совместные программы по космосу с Россией и Казахстаном.Одним из важных научных проектов, который в данный момент развивается с участием России, например, является радиоастрономическая обсерватория на плато Суффа в Зааминском районе Джизакской области.""Суффа" – это еще одна точка роста для Узбекистана, которая может вывести его на мировой уровень. Завершение строительства этой станции ждет вся мировая общественность. Такая обсерватория может быть дополнена космической станцией. Тогда возможности в радиоастрономии станут фантастическими", - уверен Эйсмонт.Как еще Москва и Ташкент могут сотрудничать в области космоса и спутниковой связи? Ответы смотрите в полной версии видеоинтервью со специалистом на канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

эксперт, наука, видео