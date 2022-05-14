https://uz.sputniknews.ru/20220514/grozy-i-grad-prognoz-pogody-na-14-maya-24546543.html

Грозы и град: прогноз погоды на 14 мая

Грозы и град: прогноз погоды на 14 мая

По данным Узгидромета, в отдельных регионах республики ожидается сильный дождь и град

2022-05-14T11:29+0500

2022-05-14T11:29+0500

2022-05-14T11:29+0500

общество

погода

гроза

град

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В горных районах Узбекистана 14 мая ожидаются грозы и град. Такой прогноз опубликовала пресс-служба Гидрометеорологического центра республики.По данным Узгидромета, в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и в Ферганской долине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.В остальных регионах осадков не ожидается. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 20-25 градусов.В Ташкенте также возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха будет 20-22 градуса.В предгорных и горных районах пройдут дожди, возможно сильные, в отдельных районах гроза и град. Ветер усилится до 15-20 м/с, воздух прогреется до 10-15°.Напомним, накануне Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности селей и паводков в девяти регионах страны.Читайте также: Возможны грозы — прогноз погоды на выходные

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