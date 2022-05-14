https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-afganistane-vnov-zemletryasenie-24546000.html

В Афганистане вновь землетрясение

В Афганистане вновь землетрясение

Ощутили ли подземные толчки в соседних государствах, читайте в материале.

2022-05-14T10:31+0500

2022-05-14T10:31+0500

2022-05-14T10:41+0500

происшествия

афганистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры были зафиксированы в субботу в 03.18 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 569 км в юго-восточном направлении.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских ученых. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и магистры, профессора и просто заинтересованные люди, изучающие науку о земле.Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также: Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — GoogleУченые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики

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афганистан, землетрясение