https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-afganistane-vnov-zemletryasenie-24546000.html
В Афганистане вновь землетрясение
В Афганистане вновь землетрясение
Ощутили ли подземные толчки в соседних государствах, читайте в материале.
2022-05-14T10:31+0500
2022-05-14T10:31+0500
2022-05-14T10:41+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры были зафиксированы в субботу в 03.18 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 569 км в юго-восточном направлении.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских ученых. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и магистры, профессора и просто заинтересованные люди, изучающие науку о земле.Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также: Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — GoogleУченые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
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афганистан, землетрясение
В Афганистане вновь землетрясение
10:31 14.05.2022 (обновлено: 10:41 14.05.2022)
Эпицентр находился в 569 км к юго-востоку от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщает
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Движения земной коры были зафиксированы в субботу в 03.18 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 36,38 градусов северной широты, 71,16 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,7. Глубина 200 км", — говорится в сообщении центра.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 569 км в юго-восточном направлении.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.
По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.
Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских ученых. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и магистры, профессора и просто заинтересованные люди, изучающие науку о земле.
Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.