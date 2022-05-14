https://uz.sputniknews.ru/20220514/za-tri-mesyatsa-uzbekistan-eksportiroval-araxis-v-23-strany-24548893.html

За три месяца Узбекистан экспортировал арахис в 23 страны

За три месяца Узбекистан экспортировал арахис в 23 страны

Основными покупателями стали Казахстан, Азербайджан и Россия.

2022-05-14T14:16+0500

2022-05-14T14:16+0500

2022-05-14T14:16+0500

экономика

узбекистан

экспорт

орехи

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. С января по март Узбекистан экспортировал 5,8 тыс. тонн арахиса. Сумма экспорта составляет $6,8 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.По данным ведомства, экспорт арахиса сократился на 1,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего орехов экспортировали в Казахстан — 1,3 тыс. тонны. На втором месте Азербайджан – 1,2 тыс. тонны. И замыкает тройку лидеров Россия с показателем – 572 тонны.Далее идут Китай, Афганистан, Туркменистан, Пакистан и Нидерланды.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.Россия вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Российские рестораторы нацелились на "винные" поставки из УзбекистанаБолее сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

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узбекистан, экспорт, орехи