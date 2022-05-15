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Маск сообщил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации
Маск сообщил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации
На днях Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter.
2022-05-15T13:39+0500
2022-05-15T17:17+0500
в мире
илон маск
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter позвонили ему с жалобой на то, что он якобы нарушил соглашение о неразглашении информации, передает РИА Новости.На днях Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых."Только что звонили юристы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, сообщив, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100!" - написал Маск в соцсети, добавив, что "это действительно произошло".В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей соцсети достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.Ранее сообщалось, что Киев передавал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, которые были разработаны американской компанией SpaceX Илона Маска.Читайте также:Илон Маск вернет Трампу его аккаунт в Twitter
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илон маск

Маск сообщил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации

13:39 15.05.2022 (обновлено: 17:17 15.05.2022)
© AP Photo/Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2022
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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На днях основатель SpaceX Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter позвонили ему с жалобой на то, что он якобы нарушил соглашение о неразглашении информации, передает РИА Новости.
На днях Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
"Только что звонили юристы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, сообщив, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100!" - написал Маск в соцсети, добавив, что "это действительно произошло".
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей соцсети достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
Ранее сообщалось, что Киев передавал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, которые были разработаны американской компанией SpaceX Илона Маска.
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