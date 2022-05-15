https://uz.sputniknews.ru/20220515/segodnya-vozobnovilos-jeleznodorojnoe-soobschenie-s-kazaxstanom-24559461.html
Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с Казахстаном
Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с Казахстаном
Лица, прибывающие в Казахстан, должны предоставить справку о сдаче теста на ковид.
2022-05-15T13:01+0500
2022-05-15T13:01+0500
2022-05-15T13:01+0500
туризм
казахстан
железная дорога
коронавирус covid-19
тест
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С сегодняшнего дня восстановилось железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом заявили в пресс-службе Агентства внешней трудовой миграции.С 15 мая начал курсировать пассажирский поезд 647/648 Нукус-Бейнеу-Нукус. С 16 мая выйдет в рейс поезд 1/2 ("Тулпар-Тальго") по маршруту Алматы-2-Ташкент-Алматы-2.Поезда вышеуказанных рейсов будут курсировать с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан по 3 раза в неделю, говорится в сообщении.При этом пресс-служба напоминает, что для пересечения государственной границы с Казахстаном купленные в электронном формате билеты необходимо распечатать, а также помнить об эпидемиологических требованиях казахстанской стороны.Так, все въезжающие в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сданного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Это правило не распространяется на детей до 5 лет, членов правительственных делегаций Казахстана, сотрудников компаний-перевозчиков.Не требуется справка также тем, кто предоставит документы о прохождении вакцинации от COVID-19: сертификат или справку о вакцинации, признаваемую на территории Казахстана, либо уведомление из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".При этом все пассажиры с повышенной температурой вне зависимости от наличия сертификата вакцинации попадут на изоляцию в инфекционный стационар, предупреждает пресс-служба перевозчика.Читайте также:В Узбекистане возобновили маршрут Ташкент-Шахрисабз-Ташкент
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казахстан, железная дорога, коронавирус covid-19, тест
Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с Казахстаном
Граждане, прибывающие в Казахстан через пункты пропуска через государственную границу РК, должны предоставить справку о сдаче теста на COVID-19.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
С сегодняшнего дня восстановилось железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом заявили
в пресс-службе Агентства внешней трудовой миграции.
С 15 мая начал курсировать пассажирский поезд 647/648 Нукус-Бейнеу-Нукус. С 16 мая выйдет в рейс поезд 1/2 ("Тулпар-Тальго") по маршруту Алматы-2-Ташкент-Алматы-2.
Поезда вышеуказанных рейсов будут курсировать с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан по 3 раза в неделю, говорится в сообщении.
При этом пресс-служба напоминает, что для пересечения государственной границы с Казахстаном купленные в электронном формате билеты необходимо распечатать, а также помнить об эпидемиологических требованиях казахстанской стороны.
Так, все въезжающие в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сданного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Это правило не распространяется на детей до 5 лет, членов правительственных делегаций Казахстана, сотрудников компаний-перевозчиков.
Не требуется справка также тем, кто предоставит документы о прохождении вакцинации от COVID-19: сертификат или справку о вакцинации, признаваемую на территории Казахстана, либо уведомление из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".
При этом все пассажиры с повышенной температурой вне зависимости от наличия сертификата вакцинации попадут на изоляцию в инфекционный стационар, предупреждает пресс-служба перевозчика.