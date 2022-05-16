https://uz.sputniknews.ru/20220516/finlyandiya-gotova-dorogo-zaplatit-za-vstuplenie-v-nato-24575392.html

Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО

Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО

От наших северных соседей потоком приходят интересные новости.

2022-05-16T11:43+0500

2022-05-16T11:43+0500

2022-05-16T11:43+0500

колумнисты

финляндия

нато

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Только за одни сутки соседняя нам Финляндия успела вначале отключиться от поставок российской электроэнергии, а буквально двадцать часов спустя заявила о своем бесповоротном намерении вступить в Североатлантический альянс, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Отметим, что оба события равно важны, потому что напрямую влияют на отношения Хельсинки с Москвой и, значит, не только определяют порядок военно-политических отношений двух стран, но задают направление и величину импульса дальнейшего промышленно-экономического развития Финляндии.Первыми на сцену мы пригласим мотивы государственной и военной безопасности.На официальном портале президента Саули Ниинисте выложено коммюнике по результатам телефонных переговоров главы Финляндии с Владимиром Путиным. Из формулировок следует, что разговор носил предельно прямой характер. При этом и Хельсинки, и Копенгаген не могут не знать, что межгосударственные отношения в парах Россия — Украина и Россия — Скандинавские страны несравнимы, не имеют общих черт и не несут угрозы возникновения конфликта. Москва много лет призывала Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, запретить нацистскую идеологию и на законодательном уровне прописать нейтральный статус государства. То есть военная нейтральность окаймляющих Россию стран устраивает Кремль целиком и полностью, и большего он ни у кого не просит. У россиян нет ни территориальных, ни идеологических, ни исторических споров и разногласий с финнами и шведами.Отказ от нейтрального статуса и вступление в военный альянс, который даже не скрывает того, что рассматривает Россию в качестве своего главного противника, будет означать резкое понижение градуса межгосударственных отношений. Щелчок по носу НАТО: тайны острова Змеиный >>Это гарантированно окажет негативное влияние не только на трансграничные миграционные процессы, но и уронит торговый баланс между странами, в первую очередь в секторе энергетики, которая конкретно для Финляндии имеет стратегическое значение.Однако Хельсинки с упорством броненосца входит в клинч с Москвой.Если открыть западную прессу, то абсолютно все профильные публикации о прекращении поставок электроэнергии в Финляндию начинаются словами о том, что это Россия перекрыла перетоки. Чистой воды ложь. В официальном заявлении компании RAO Nordic Oy (дочернее финское подразделение "Интер РАО") говорится, что поставки электроэнергии в интересах финского национального оператора Fingrid прекращены по единственной причине: финская сторона накопила задолженность за предыдущие поставки и не проводит оплату текущих. RAO Nordic, как любой нормальный продавец, защищает свои интересы и не поставляет продукцию должнику.Министр экономики Мика Линтиля буквально на днях в интервью телеканалу Yle TV заявил, что прекращение поставок российского газа (которое, по оценкам правительства, произойдет уже в июне) нанесет сокрушительный удар по финской национальной экономике, что по цепочке приведет к усложнению ситуации в социальной и коммунальной сфере. Промышленники это прекрасно понимают, потому, по данным финской таможни, в марте объем закупок газа вырос на 124 процента, то есть крупный бизнес запасается топливом впрок.Аналогичная ситуация наблюдается и в смежных отраслях. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости, дадим слово финской газете Helsinki Times:"Россия является главным поставщиком энергетических ресурсов в Финляндию. По результатам 2021 года объем поставок первичных энергоресурсов из нашей страны составил 52 процента всего импорта. В таких секторах, как, например, нефть — главный источник производства электричества, — доля российских поставок доходит до 80 процентов".Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России" >>Последние полгода европейский энергетический рынок лихорадило без всяких войн. Премьер-министр Санна Марин недавно проговорилась, что стоимость природного газа, который финны покупают у "Газпрома", с начала года вырос почти на 300 процентов, и по этой причине только в марте Финляндия заплатила за поставки голубого топлива 151 миллион евро, хотя годом ранее такой же объем обошелся казне в 39 миллионов.Ничуть не лучше обстоят дела в секторе электрогенерации.При собственном производстве в 66 тераватт-часов в год для покрытия всех нужд государство импортирует еще четырнадцать. При этом за 2021 год стоимость импортируемой электроэнергии практически утроилась, а объем импорта вырос на 12,5 процента. Комплекс этих факторов привел к слегка анекдотичной ситуации, при которой Финляндия, если сравнивать по суммарной стоимости закупленного электричества, обошла Китай. Вы не ослышались. Стратегия финнов вызывает недоумение. Заменить поставки нефти, природного газа и электричества им физически нечем. Увеличения поставок норвежского газа ждет вся Европа, при этом Осло уже заявил, что не сможет в одиночку заместить выпадение российских объемов.Аналогичная ситуация и с электроэнергией. В регионе ее настолько не хватает, что еще осенью Венгрия и Польша на полном серьезе обсуждали вариант совместной достройки Балтийской АЭС в Калининградской области, чтобы запитать северо-восточные польские воеводства и получить достаточное количество энергии для торговли на европейском рынке. Ждать поставок из Эстонии было бы опрометчиво, так как эстонцы по приказу Брюсселя свернули проекты на базе горючих сланцев и теперь сами балансируют на грани самодостаточности.Не сможет помочь и Швеция. Еще в октябре прошлого года там из-за жесточайшего энергокризиса ввели в строй мазутную ТЭС Karlhamn мощностью 300 мегаватт, а правительство предупредило граждан, что счета за электричество вырастут как минимум на 800 крон в месяц (порядка пяти тысяч рублей). Новая стратегия США и НАТО на Украине: "Мы перевернем небо и землю" >>В подтверждение вышесказанному добавим, что в структуре взаимной торговли экспорт из Финляндии в Швецию намного больше, чем наоборот, а основной статьей поставок являются нефтепродукты.В завершение скажем, что текущие события показали полнейшую необучаемость западных политических элит. Казалось бы, перед глазами яркий пример Германии, Австрии и прочих, кто вознамерился поиграть с Россией в шантаж с поставками природного газа. В итоге теперь они покупают его за рубли, тем самым укрепляя нашу валюту и пополняя российский бюджет вопреки всем санкциям. Видимо, шутки про некоторую неспешность когнитивных процессов у финнов содержат лишь долю шутки и вскоре на помощь газовому рублю придет еще и электрорубль, востребованность которого будет поддерживать наша северная соседка.Читайте также:

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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финляндия, нато