https://uz.sputniknews.ru/20220516/posol-irana-voennoe-sotrudnichestvo---chast-otnosheniy-s-rossiey--24573115.html

Посол Ирана: военное сотрудничество - часть отношений с Россией

Посол Ирана: военное сотрудничество - часть отношений с Россией

Иран и Россия взаимодействуют не только в военной сфере, отметил Казем Джалали.

2022-05-16T08:47+0500

2022-05-16T08:47+0500

2022-05-16T08:47+0500

в мире

иран

сотрудничество

посол

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о полном спектре взаимодействия Тегерана и Москвы в интервью РИА Новости. Напомним, торгово-экономические отношения между Россией и Ираном активно развиваются. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил более $4 млрд. Развиваются отношения и Ирана и Узбекистана. В мае инновационный технопарк "Яшнабад" при Министерстве инновационного развития организовал в Ташкенте выставку "Производство и промышленные достижения Ирана". На экспозиции свою продукцию представили 37 иранских компаний, работающих в области пищевой, добывающей, перерабатывающей промышленности.Читайте также: Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видеоУзбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иран, сотрудничество, посол