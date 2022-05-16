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Посол Ирана: военное сотрудничество - часть отношений с Россией
Посол Ирана: военное сотрудничество - часть отношений с Россией
Иран и Россия взаимодействуют не только в военной сфере, отметил Казем Джалали.
2022-05-16T08:47+0500
2022-05-16T08:47+0500
в мире
иран
сотрудничество
посол
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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о полном спектре взаимодействия Тегерана и Москвы в интервью РИА Новости. Напомним, торгово-экономические отношения между Россией и Ираном активно развиваются. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил более $4 млрд. Развиваются отношения и Ирана и Узбекистана. В мае инновационный технопарк "Яшнабад" при Министерстве инновационного развития организовал в Ташкенте выставку "Производство и промышленные достижения Ирана". На экспозиции свою продукцию представили 37 иранских компаний, работающих в области пищевой, добывающей, перерабатывающей промышленности.Читайте также: Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видеоУзбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
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иран, сотрудничество, посол

Посол Ирана: военное сотрудничество - часть отношений с Россией

08:47 16.05.2022
© Sputnik / СтрингерФлаг Ирана
Флаг Ирана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Стрингер
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Иран и Россия взаимодействуют не только в военной сфере, отметил Казем Джалали.
ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о полном спектре взаимодействия Тегерана и Москвы в интервью РИА Новости.
"Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области. Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники", - заявил посол.
Напомним, торгово-экономические отношения между Россией и Ираном активно развиваются. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил более $4 млрд. Развиваются отношения и Ирана и Узбекистана.
В мае инновационный технопарк "Яшнабад" при Министерстве инновационного развития организовал в Ташкенте выставку "Производство и промышленные достижения Ирана".
На экспозиции свою продукцию представили 37 иранских компаний, работающих в области пищевой, добывающей, перерабатывающей промышленности.
Читайте также: Как прошла выставка Ирана в Ташкенте — видео
Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
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