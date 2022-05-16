https://uz.sputniknews.ru/20220516/senat-problema-arala-mojet-uskorit-izmenenie-klimata-v-tsentralnoy-azii-24585734.html
Сенат: проблема Арала может ускорить изменение климата в Центральной Азии
Сенат: проблема Арала может ускорить изменение климата в Центральной Азии
Чтобы предотвратить экологический кризис, Узбекистан реализовал уже 16 мероприятий.
2022-05-16T17:01+0500
2022-05-16T17:01+0500
2022-05-16T17:01+0500
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климат
аральское море
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экология
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Экологическая ситуация на территории Аральского моря влияет на изменение климата во всей Центральной Азии - речь идет об увеличении пыльных бурь и дефиците водных ресурсов.Об этом заявили на очередном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам развития региона Приаралья, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Чтобы предотвратить экологический кризис, ранее власти Узбекистана утвердили План мероприятий по смягчению последствий изменения климата в Узбекистане. Он состоит из 51 мероприятия.На данный момент в стране выполнены 16 из них, отметили в Сенате. В частности, в лесных хозяйствах создали специальные помещения для ростков и саженцев. А в верхней части Чарвакского водохранилища появился лесной массив из ореховых и миндальных сортов деревьев. Его площадь превышает 66 гектаров.Ранее сенатор Борий Алиханов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о принимаемых республикой мерах по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья.По его словам, решить глобальную экологическую проблему Арала помогут и усилия по высадке на высохшем дне озера пустынно устойчивых растений: насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка.Читайте также:Не только Inkuzart: кто создает муралы в Ташкенте — видео
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климат, аральское море, центральная азия, экология, узбекистан
Сенат: проблема Арала может ускорить изменение климата в Центральной Азии
Чтобы предотвратить экологический кризис, Узбекистан реализовал уже 16 мероприятий по смягчению последствий изменения климата в республике.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Экологическая ситуация на территории Аральского моря влияет на изменение климата во всей Центральной Азии - речь идет об увеличении пыльных бурь и дефиците водных ресурсов.
Об этом заявили на очередном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам развития региона Приаралья, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Чтобы предотвратить экологический кризис, ранее власти Узбекистана утвердили План мероприятий по смягчению последствий изменения климата в Узбекистане. Он состоит из 51 мероприятия.
На данный момент в стране выполнены 16 из них, отметили в Сенате. В частности, в лесных хозяйствах создали специальные помещения для ростков и саженцев. А в верхней части Чарвакского водохранилища появился лесной массив из ореховых и миндальных сортов деревьев. Его площадь превышает 66 гектаров.
Ранее сенатор Борий Алиханов рассказал
корреспонденту Sputnik Узбекистан о принимаемых республикой мерах по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья.
По его словам, решить глобальную экологическую проблему Арала помогут и усилия по высадке на высохшем дне озера пустынно устойчивых растений: насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка.