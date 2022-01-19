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“Этот вирус вызовет политическую патологию” — Алиханов
“Этот вирус вызовет политическую патологию” — Алиханов
Борий Алиханов предостерег от вируса, способного вызвать "экономическую и политическую патологию" в регионе.
2022-01-19T15:52+0500
2022-01-19T15:52+0500
общество
вирус
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов призвал изменить свое отношение к окружающей среде и предостерег от вируса, способного вызвать "экономическую и политическую патологию".Речь о бережном отношении к воде. Во вторник в формате видеоконференции прошел международный круглый стол, где обсуждались проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии.Он предложил составить прогноз возможного водопотребления в кратко- и среднесрочной перспективах. При его подготовке, по его мнению, должны быть учтены оценки влияния климата на водные ресурсы региона.В мероприятии участвовали руководители международных информационно-аналитических центров, регионального отделения Российского экологического общества, представители соответствующих комитетов, члены парламента Узбекистана, ученые и специалисты сферы.На онлайн-встрече также рассмотрены вопросы обеспечения энергетической безопасности, трансграничные проблемы в бассейне рек Урал и Амур, экологические проблемы Арктики.Говорили о возможности формирования надгосударственного механизма для комплексного решения водохозяйственных, энергетических и аграрных вопросов России и стран Центральной Азии, уточняет пресс-служба узбекистанского Сената.Также Алиханов рассказал о принимаемых Узбекистаном мерах по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья.Ранее Алиханов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что для сохранения существующей экосистемы региона Приаралья необходима подача примерно шести кубокилометров воды в год.По его словам, решить глобальную экологическую проблему Арала помогут и усилия по высадке на высохшем дне озера пустынно устойчивых растений: насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка.Читайте также:Что стало с Аралом: российский космонавт опубликовал эксклюзивное фото&gt;&gt;Алиханов: к 2040 году дефицит воды в Узбекистане может достигнуть 33%&gt;&gt;
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вирус

“Этот вирус вызовет политическую патологию” — Алиханов

15:52 19.01.2022
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов
Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Борий Алиханов предостерег от вируса, способного вызвать "экономическую и политическую патологию" в регионе.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов призвал изменить свое отношение к окружающей среде и предостерег от вируса, способного вызвать "экономическую и политическую патологию".
Речь о бережном отношении к воде. Во вторник в формате видеоконференции прошел международный круглый стол, где обсуждались проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии.

"Необходимо выработать коллективное понимание бережного отношения к воде, дабы не спровоцировать экологическую пандемию — вирус, который повлечет за собой экономическую и политическую патологию”, — сказал Алиханов в своем выступлении.

Он предложил составить прогноз возможного водопотребления в кратко- и среднесрочной перспективах. При его подготовке, по его мнению, должны быть учтены оценки влияния климата на водные ресурсы региона.
В мероприятии участвовали руководители международных информационно-аналитических центров, регионального отделения Российского экологического общества, представители соответствующих комитетов, члены парламента Узбекистана, ученые и специалисты сферы.
На онлайн-встрече также рассмотрены вопросы обеспечения энергетической безопасности, трансграничные проблемы в бассейне рек Урал и Амур, экологические проблемы Арктики.
Говорили о возможности формирования надгосударственного механизма для комплексного решения водохозяйственных, энергетических и аграрных вопросов России и стран Центральной Азии, уточняет пресс-служба узбекистанского Сената.
Также Алиханов рассказал о принимаемых Узбекистаном мерах по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья.
Ранее Алиханов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что для сохранения существующей экосистемы региона Приаралья необходима подача примерно шести кубокилометров воды в год.
По его словам, решить глобальную экологическую проблему Арала помогут и усилия по высадке на высохшем дне озера пустынно устойчивых растений: насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка.
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