https://uz.sputniknews.ru/20220516/sportsmenka-iz-uzbekistana-zavoevala-serebryanuyu-medal--foto-24590732.html

Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль — фото

Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль — фото

Это второй высокий результат женского марафона в истории страны.

2022-05-16T19:45+0500

2022-05-16T19:45+0500

2022-05-16T19:45+0500

спорт

узбекистан

медаль

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль в Rimi Riga Marathon-2022. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики. По данным ведомства, призер марафонского забега в Риге, Марина Хмелевская, вернула высокий результат Узбекистану за 38 лет на самых престижных соревнованиях лёгкой атлетики.По информации пресс-службы Федерации лёгкой атлетики республики, это второй высокий результат женского марафона в истории страны. В последний раз на Всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике, проходивших в 1984 году в Литве, Надия Усманова с результатом 2:30:36, установила рекорд спортсменок из Узбекистана .Хмелевская на состязаниях в Риге финишировала второй, её время составляет 2:33:19. В ходе соревнований она опередила ведущих африканских, американских, а также европейских соперниц, уступив только конкурентке из Эфиопии.В "Rimi Riga Marathon-2022" приняли участие спортсменки из 76 стран, победителем и призерами стали:Ранее сообщалось о победе футболистов домов "Мехрибонлик" на международном турнире в России.Читайте также:Кубок Азии 2023 года не пройдет в Китае

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узбекистан, медаль