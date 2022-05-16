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Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль — фото
Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль — фото
Это второй высокий результат женского марафона в истории страны.
2022-05-16T19:45+0500
2022-05-16T19:45+0500
2022-05-16T19:45+0500
спорт
узбекистан
медаль
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль в Rimi Riga Marathon-2022. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики. По данным ведомства, призер марафонского забега в Риге, Марина Хмелевская, вернула высокий результат Узбекистану за 38 лет на самых престижных соревнованиях лёгкой атлетики.По информации пресс-службы Федерации лёгкой атлетики республики, это второй высокий результат женского марафона в истории страны. В последний раз на Всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике, проходивших в 1984 году в Литве, Надия Усманова с результатом 2:30:36, установила рекорд спортсменок из Узбекистана .Хмелевская на состязаниях в Риге финишировала второй, её время составляет 2:33:19. В ходе соревнований она опередила ведущих африканских, американских, а также европейских соперниц, уступив только конкурентке из Эфиопии.В "Rimi Riga Marathon-2022" приняли участие спортсменки из 76 стран, победителем и призерами стали:Ранее сообщалось о победе футболистов домов "Мехрибонлик" на международном турнире в России.Читайте также:Кубок Азии 2023 года не пройдет в Китае
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узбекистан, медаль
Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль — фото
Марина Хмелевская с результатом 2:33:19 опередила африканских, американских, а также европейских соперниц, уступив только конкурентке из Эфиопии.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Спортсменка из Узбекистана завоевала серебряную медаль в Rimi Riga Marathon-2022. Об этом сообщили
в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики.
По данным ведомства, призер марафонского забега в Риге, Марина Хмелевская, вернула высокий результат Узбекистану за 38 лет на самых престижных соревнованиях лёгкой атлетики.
По информации пресс-службы Федерации лёгкой атлетики республики, это второй высокий результат женского марафона в истории страны. В последний раз на Всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике, проходивших в 1984 году в Литве, Надия Усманова с результатом 2:30:36, установила рекорд спортсменок из Узбекистана .
Хмелевская на состязаниях в Риге финишировала второй, её время составляет 2:33:19.
В ходе соревнований она опередила ведущих африканских, американских, а также европейских соперниц, уступив только конкурентке из Эфиопии.
В "Rimi Riga Marathon-2022" приняли участие спортсменки из 76 стран, победителем и призерами стали:
1 место - Мекурия Зеннебе (Эфиопия) – 2:30:53;
2 место - Марина Хмелевская (Узбекистан) – 2:33:19;
3 место - Айнелем Касахун (Эфиопия) – 2:38:21.
Ранее сообщалось о победе
футболистов домов "Мехрибонлик" на международном турнире в России.