https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-grafik-aviareysov-nukus-tashkent-vnesli-izmeneniya-24577925.html
В график авиарейсов Нукус-Ташкент внесли изменения
В график авиарейсов Нукус-Ташкент внесли изменения
Полеты по данному маршруту будут проходить в другом режиме на протяжении трех месяцев.
2022-05-16T11:57+0500
2022-05-16T11:57+0500
2022-05-16T11:57+0500
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самолет
ташкент
нукус
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Авиарейсы HY-15/HY-16 по направлению Ташкент – Нукус и Нукус – Ташкент будут выполнять только по понедельникам. Об этом сообщает пресс-служба государственного авиаперевозчика. Рейсы в Нукус будут выполнять с 11 июля по 24 октября по следующему графику: Вылет из Ташкента: 12:20; Прилет в Нукус: 13:55; Вылет из Нукуса: 21:10; Прилет в Ташкент: 22:30. Напомним, с 4 мая авиакомпания "Uzbekistan Airways" запустила новый авиамаршрут по направлению "Ургенч — Фергана — Ургенч". Цель нового авиарейса — содействовать развитию внутреннего туризма. Самолеты между городами летают по средам, время полета — 1,5 часа. Расписание полетов: вылет из Ургенча – в 09.20, прилет в Фергану — в 11.00; вылет из Ферганы – в 11.50, прилет в Ургенч — 13.30.Читайте также: Ургенч и Фергану свяжет новый авиарейсВ Узбекистане возобновили маршрут Ташкент-Шахрисабз-Ташкент
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авиакомпания uzbekistan airways, самолет, ташкент, нукус
В график авиарейсов Нукус-Ташкент внесли изменения
Полеты по данному маршруту будут проходить в другом режиме на протяжении трех месяцев.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik
. Авиарейсы HY-15/HY-16 по направлению Ташкент – Нукус и Нукус – Ташкент будут выполнять только по понедельникам. Об этом сообщает
пресс-служба государственного авиаперевозчика.
Рейсы в Нукус будут выполнять с 11 июля по 24 октября по следующему графику:
Вылет из Ташкента: 12:20;
Напомним, с 4 мая авиакомпания "Uzbekistan Airways" запустила новый авиамаршрут по направлению "Ургенч — Фергана — Ургенч". Цель нового авиарейса — содействовать развитию внутреннего туризма.
Самолеты между городами летают по средам, время полета — 1,5 часа.
Расписание полетов: вылет из Ургенча – в 09.20, прилет в Фергану — в 11.00; вылет из Ферганы – в 11.50, прилет в Ургенч — 13.30.