https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-gulistane-otkrylos-detskoe-otdelenie-bolnitsy--video-24592831.html

В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео

В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео

Недавно президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.

2022-05-16T20:15+0500

2022-05-16T20:15+0500

2022-05-16T20:19+0500

общество

больница

гулистан

президент

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24592959_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5e395b86b148a1b64c1b4ef84bdd80d.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Гулистане открылось детское отделение больницы. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията. На открытом совещании с медперсоналом 18 марта Шавкат Мирзиёев поручил открыть детские отделения в многопрофильных центральных поликлиниках. В Сырдарье в этом направлении поэтапно предпринимаются меры. В частности, в Гулистанской многопрофильной центральной поликлинике создано детское отделение, добавили в ведомстве.Ранее президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.Читайте также:Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева

гулистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

больница, гулистан, президент, медицина