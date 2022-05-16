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В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео
В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео
Недавно президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.
2022-05-16T20:15+0500
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общество
больница
гулистан
президент
медицина
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Гулистане открылось детское отделение больницы. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията. На открытом совещании с медперсоналом 18 марта Шавкат Мирзиёев поручил открыть детские отделения в многопрофильных центральных поликлиниках. В Сырдарье в этом направлении поэтапно предпринимаются меры. В частности, в Гулистанской многопрофильной центральной поликлинике создано детское отделение, добавили в ведомстве.Ранее президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.Читайте также:Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
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больница, гулистан, президент, медицина

В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео

20:15 16.05.2022 (обновлено: 20:19 16.05.2022)
© Pexels.com/karolina-grabowskaДетская больница
Детская больница - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2022
© Pexels.com/karolina-grabowska
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Недавно президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Гулистане открылось детское отделение больницы. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията.
На открытом совещании с медперсоналом 18 марта Шавкат Мирзиёев поручил открыть детские отделения в многопрофильных центральных поликлиниках.

В Сырдарье в этом направлении поэтапно предпринимаются меры.
В частности, в Гулистанской многопрофильной центральной поликлинике создано детское отделение, добавили в ведомстве.
Ранее президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.
Читайте также:
Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
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