https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-gulistane-otkrylos-detskoe-otdelenie-bolnitsy--video-24592831.html
В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео
В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео
Недавно президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.
2022-05-16T20:15+0500
2022-05-16T20:15+0500
2022-05-16T20:19+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Гулистане открылось детское отделение больницы. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията. На открытом совещании с медперсоналом 18 марта Шавкат Мирзиёев поручил открыть детские отделения в многопрофильных центральных поликлиниках. В Сырдарье в этом направлении поэтапно предпринимаются меры. В частности, в Гулистанской многопрофильной центральной поликлинике создано детское отделение, добавили в ведомстве.Ранее президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.Читайте также:Как изменится медицина Узбекистана: главные тезисы Шавката Мирзиёева
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больница, гулистан, президент, медицина
В Гулистане открылось детское отделение больницы — видео
20:15 16.05.2022 (обновлено: 20:19 16.05.2022)
Недавно президент распорядился развивать медицинскую сферу по основным направлениям.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
В Гулистане открылось детское отделение больницы. Об этом сообщили в пресс-службе
местного хокимията.
На открытом совещании с медперсоналом 18 марта Шавкат Мирзиёев поручил открыть детские отделения в многопрофильных центральных поликлиниках.
В Сырдарье в этом направлении поэтапно предпринимаются меры.
В частности, в Гулистанской многопрофильной центральной поликлинике создано детское отделение, добавили в ведомстве.
Ранее президент распорядился
развивать медицинскую сферу по основным направлениям.