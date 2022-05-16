https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-obschestvennyx-mestax-sozdadut-komnaty-materi-i-rebenka-24572611.html
В общественных местах создадут комнаты матери и ребенка
В общественных местах создадут комнаты матери и ребенка
Комнаты матери и ребенка появятся сразу в ряде учреждений.
2022-05-16T08:27+0500
2022-05-16T08:27+0500
2022-05-16T08:27+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. В общественных местах страны создадут условия для грудного вскармливания младенцев и детей младшего возраста. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz. Специально отведенными местами обеспечат: Ранее ведомство напоминало, что в соки для детей младшего возраста нельзя добавлять ароматизаторы, красители, консерванты и красящие экстракты. Соки, реализуемые на территории республики, должны быть полезны для здоровья человека. Об этом говорится в постановлении правительства об "Общем техническом регламенте о безопасности соков из фруктов и овощей".Читайте также: Что нельзя добавлять в соки для маленьких детейРоссия заинтересована в виноградном соке из Узбекистана
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узбекистан, минюст узбекистана, дети
В общественных местах создадут комнаты матери и ребенка
Комнаты матери и ребенка появятся сразу в ряде учреждений.
ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik.
В общественных местах страны создадут условия для грудного вскармливания младенцев и детей младшего возраста. Об этом сообщает
Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.
Специально отведенными местами обеспечат:
государственные учреждения и организации;
железнодорожные и автовокзалы;
культурно-развлекательные учреждения.
Ранее ведомство напоминало, что в соки для детей младшего возраста нельзя добавлять ароматизаторы, красители, консерванты и красящие экстракты.
Соки, реализуемые на территории республики, должны быть полезны для здоровья человека. Об этом говорится в постановлении правительства об "Общем техническом регламенте о безопасности соков из фруктов и овощей".