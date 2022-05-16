https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-obschestvennyx-mestax-sozdadut-komnaty-materi-i-rebenka-24572611.html

В общественных местах создадут комнаты матери и ребенка

В общественных местах создадут комнаты матери и ребенка

Комнаты матери и ребенка появятся сразу в ряде учреждений.

2022-05-16T08:27+0500

2022-05-16T08:27+0500

2022-05-16T08:27+0500

общество

узбекистан

минюст узбекистана

дети

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. В общественных местах страны создадут условия для грудного вскармливания младенцев и детей младшего возраста. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz. Специально отведенными местами обеспечат: Ранее ведомство напоминало, что в соки для детей младшего возраста нельзя добавлять ароматизаторы, красители, консерванты и красящие экстракты. Соки, реализуемые на территории республики, должны быть полезны для здоровья человека. Об этом говорится в постановлении правительства об "Общем техническом регламенте о безопасности соков из фруктов и овощей".Читайте также: Что нельзя добавлять в соки для маленьких детейРоссия заинтересована в виноградном соке из Узбекистана

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узбекистан, минюст узбекистана, дети