https://uz.sputniknews.ru/20220516/vlasti-vlojat-v-borbu-s-onkologiey-122-mln-24582321.html
Власти вложат в борьбу с онкологией $122 млн
Власти вложат в борьбу с онкологией $122 млн
На что пойдут средства и какие изменения ждут онкологические учреждения страны — в материале.
2022-05-16T16:43+0500
2022-05-16T16:43+0500
2022-05-16T16:43+0500
общество
онкология
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил реализацию второго этапа проекта по модернизации онкологических учреждений с участием Исламского банка развития (ИБР) в 2022-2026 годах.Стоимость проекта — около $122 млн, в том числе:Средства направят на строительство, реконструкцию и модернизацию онкологических учреждений, закупку свыше 110 видов медицинского и диагностического оборудования, а также обучение и подготовку специалистов онкологической службы.Соглашение о займе $80 млн для финансирования проекта было подписано 4 сентября 2021 года на 20 лет, включая льготный период в пять лет.Контролировать своевременную реализацию и координацию проекта, а также целевое и эффективное использование средств ИБР будет Минздрав.Власти покроют возврат займа, а также НДС закупаемых и ввозимых в рамках проекта товаров за счет средств республиканского бюджета Узбекистана.Соглашение о займе $80 млн для финансирования проекта было подписано 4 сентября 2021 года на 20 лет, включая льготный период в пять лет.Ранее в Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе российского опыта.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
онкология
Власти вложат в борьбу с онкологией $122 млн
На что пойдут средства и какие изменения ждут онкологические учреждения страны — в материале.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил
реализацию второго этапа проекта по модернизации онкологических учреждений с участием Исламского банка развития (ИБР) в 2022-2026 годах.
Стоимость проекта — около $122 млн, в том числе:
$41,87 млн — вклад Узбекистана (из них $14,4 млн — в виде предоставления налоговых и таможенных льгот;
$80 млн — заемные средства ИБР.
Средства направят на строительство, реконструкцию и модернизацию онкологических учреждений, закупку свыше 110 видов медицинского и диагностического оборудования, а также обучение и подготовку специалистов онкологической службы.
Соглашение о займе $80 млн для финансирования проекта было подписано 4 сентября 2021 года на 20 лет, включая льготный период в пять лет.
Контролировать своевременную реализацию и координацию проекта, а также целевое и эффективное использование средств ИБР будет Минздрав.
Власти покроют возврат займа, а также НДС закупаемых и ввозимых в рамках проекта товаров за счет средств республиканского бюджета Узбекистана.
Соглашение о займе $80 млн для финансирования проекта было подписано 4 сентября 2021 года на 20 лет, включая льготный период в пять лет.
Ранее в Ташкенте открыли
Центр детской онкологии на основе российского опыта.