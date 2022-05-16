https://uz.sputniknews.ru/20220516/vlasti-vlojat-v-borbu-s-onkologiey-122-mln-24582321.html

Власти вложат в борьбу с онкологией $122 млн

Власти вложат в борьбу с онкологией $122 млн

На что пойдут средства и какие изменения ждут онкологические учреждения страны — в материале.

2022-05-16T16:43+0500

2022-05-16T16:43+0500

2022-05-16T16:43+0500

общество

онкология

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил реализацию второго этапа проекта по модернизации онкологических учреждений с участием Исламского банка развития (ИБР) в 2022-2026 годах.Стоимость проекта — около $122 млн, в том числе:Средства направят на строительство, реконструкцию и модернизацию онкологических учреждений, закупку свыше 110 видов медицинского и диагностического оборудования, а также обучение и подготовку специалистов онкологической службы.Соглашение о займе $80 млн для финансирования проекта было подписано 4 сентября 2021 года на 20 лет, включая льготный период в пять лет.Контролировать своевременную реализацию и координацию проекта, а также целевое и эффективное использование средств ИБР будет Минздрав.Власти покроют возврат займа, а также НДС закупаемых и ввозимых в рамках проекта товаров за счет средств республиканского бюджета Узбекистана.Соглашение о займе $80 млн для финансирования проекта было подписано 4 сентября 2021 года на 20 лет, включая льготный период в пять лет.Ранее в Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе российского опыта.Читайте также:

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онкология