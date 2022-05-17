https://uz.sputniknews.ru/20220517/nazvan-pobeditel-mejdunarodnoy-mendeleevskoy-olimpiady--foto-24603954.html

Назван победитель Международной Менделеевской олимпиады — фото

Назван победитель Международной Менделеевской олимпиады — фото

Олимпиада школьников по химии проходила с 10 по 15 мая в Ташкенте.

2022-05-17T12:02+0500

2022-05-17T12:02+0500

2022-05-17T12:02+0500

школьники

общество

олимпиада

химия

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24604302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5af81feb93a360075c7428caa085ee7.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкенте подвели итоги 56-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-56), сообщает пресс-служба организатора мероприятия.Учащийся 11 класса из Москвы, Игнатий Тарабрин, занял первое место на ММО-56. Ему вручили премию имени академика Валерия Лунина, которая составляет 2 млн рублей."Валерий Васильевич Лунин внес большой вклад в развитие химической науки, российского и международного олимпиадного движения. В память о нем мы стремимся сохранить все то, чему он посвятил свою жизнь, и уже в третий раз вручаем эту премию лучшему юному химику планеты", – подчеркнул сопредседатель оргкомитета ММО-56, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.Олимпиада проходила с 10 по 15 мая в Ташкенте в очном формате. Интеллектуальные состязания состояли из трех туров — двух теоретических и одного экспериментального.В ней поучаствовали почти 100 школьников из 16 стран. Они разыграли 28 бронзовых, 18 серебряных и 9 золотых наград. Всего российская команда завоевала 10 медалей, из них 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую. В итоге на первом месте в общей таблице расположилась Россия, второе заняли школьники Узбекистана, а третье — Беларуси.Организаторами олимпиады выступили химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".Следующая, 57-ая по счету Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии состоится в Нур-Султане (Республика Казахстан) в 2023 году.Читайте также:В МГУ оценили образовательную политику Узбекистана

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школьники, олимпиада, химия, ташкент