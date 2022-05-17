https://uz.sputniknews.ru/20220517/pushkov-otsenil-posledstviya-otkaza-germanii-ot-rossiyskoy-nefti-24604188.html

Пушков оценил последствия отказа Германии от российской нефти

Пушков оценил последствия отказа Германии от российской нефти

По словам сенатора, Берлин поставил стратегическую задачу — оторвать свою экономику от российских энергоносителей.

2022-05-17T11:42+0500

2022-05-17T11:42+0500

2022-05-17T11:42+0500

в мире

алексей пушков

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Германии придется заплатить "немалую цену" в случае отказа от российской нефти.Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, Берлин поставил стратегическую задачу — оторвать свою экономику от российских энергоносителей. Однако это пока невозможно, считает Пушков.Он отметил, что политика Германии, направленная на "распаривание" немецкой экономики и российских энергоресурсов, — "это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:

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алексей пушков