https://uz.sputniknews.ru/20220517/rektor-rxtu-im-mendeleeva-prokommentiroval-pobedu-uzbekistantsev-v-olimpiade--24614658.html

Депутат Госдумы России прокомментировал победу узбекистанцев в олимпиаде

Депутат Госдумы России прокомментировал победу узбекистанцев в олимпиаде

В Узбекистане зажигаются звездочки, убежден ректор РХТУ им. Менделеева

2022-05-17T16:18+0500

2022-05-17T16:18+0500

2022-05-17T18:44+0500

общество

олимпиада

школьники

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане зажигаются звездочки, убежден научный руководитель РХТУ им. Менделеева, депутат Госдумы России Александр Мажуга. "Победа в Менделеевской Олимпиаде доказывает, что молодые узбекистанцы имеют хорошую подготовку в области химии. Узбекистан же в плане развития науки и химических технологий является одной из быстроразвивающихся стран", — заявил российский химик корреспонденту Sputnik Узбекистан.Школьники-химики из Узбекистана завоевали на Менделеевской Олимпиаде 10 медалей, из них 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых, и заняли второе место после России.Профессор РАН также напомнил, что холдинг "УзбекХимПром" ежегодно открывает большинство предприятий. Это требует подготовки высококвалифицированных кадров."Российская Федерация будет помогать молодым талантам и продолжит открывать новые филиалы российских вузов на территории Узбекистана", — добавил Александр Мажуга.Ранее в Ташкенте завершилась 56-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО-56).Олимпиада проходила с 10 по 15 мая в Ташкенте в очном формате. Интеллектуальные состязания состояли из трех туров — двух теоретических и одного экспериментального.В ней поучаствовали почти 100 школьников из 16 стран. Они разыграли 28 бронзовых, 18 серебряных и 9 золотых наград.Российская команда завоевала 10 медалей, из них 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую.В итоге на первом месте в общей таблице расположилась Россия, второе заняли школьники Узбекистана, а третье — Беларуси.Организаторами олимпиады выступили химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".Следующая, 57-ая по счету Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии состоится в Нур-Султане (Республика Казахстан) в 2023 году.Читайте также:Сколько медалей взяли школьники СНГ на Менделеевской олимпиаде

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олимпиада, школьники