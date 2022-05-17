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Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
2022-05-17T19:19+0500
2022-05-17T19:19+0500
2022-05-17T19:22+0500
политика
шавкат мирзиёев
казахстан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба главы республики. Президент Узбекистана поздравил Токаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, успехов, мира и процветания братской стране.Главы государств отметили динамичное развитие узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и расширения регионального взаимодействия.Читайте также:Токаеву — 69: любопытные факты из биографии президента Казахстана
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шавкат мирзиёев, казахстан
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана
19:19 17.05.2022 (обновлено: 19:22 17.05.2022)
Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба
главы республики.
Президент Узбекистана поздравил Токаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, успехов, мира и процветания братской стране.
Главы государств отметили динамичное развитие узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и расширения регионального взаимодействия.