https://uz.sputniknews.ru/20220517/shavkat-mirziyoev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-kazaxstana-24623329.html

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

2022-05-17T19:19+0500

2022-05-17T19:19+0500

2022-05-17T19:22+0500

политика

шавкат мирзиёев

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба главы республики. Президент Узбекистана поздравил Токаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, успехов, мира и процветания братской стране.Главы государств отметили динамичное развитие узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и расширения регионального взаимодействия.Читайте также:Токаеву — 69: любопытные факты из биографии президента Казахстана

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шавкат мирзиёев, казахстан