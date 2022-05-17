https://uz.sputniknews.ru/20220517/tokaevu--69-lyubopytnye-fakty-iz-biografii-prezidenta-kazaxstana-24615312.html
Токаеву — 69: любопытные факты из биографии президента Казахстана
Токаеву — 69: любопытные факты из биографии президента Казахстана
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 17 мая, исполняется 69 лет. Собрали интересные факты из биографии лидера.
2022-05-17T18:32+0500
2022-05-17T18:32+0500
2022-05-17T18:32+0500
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
биография
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Действующий президент Казахстана родился 17 мая 1953 года в семье писателя Кемеля Токаева и сотрудницы Алматинского педагогического института иностранных языков Турар Шабарбаевой, пишет Sputnik Казахстан.Глава государства не любит отмечать свой день рождения – в семье Токаевых не праздновали этот день.У президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге "Слово об отце", имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама.Касым-Жомарт Токаев окончил гимназию №25 имени Ильяса Есенберлина, а в 1975 году — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).Глава Казахстана знает пять языков: казахский, русский, английский, китайский и французский.Президент увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы, а также имеет привычку регулярно просматривать прессу.Токаев – сторонник здорового образа жизни. 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.После январских событий, в ходе которых была предпринята попытка государственного переворота, он заявил о трансформации Казахстана. Она подразумевает отход от суперпрезидентской формы правления и наделение большей властью парламента страны. Токаев отказался от членства в партии Amanat (ранее Nur Otan). Его племянник Каныш Избастин покинул руководящие посты в крупных компаниях. Также при Токаеве своих постов лишились многие родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Читайте также:Токаев объявил дату референдума по поправкам в Конституцию КазахстанаТокаев лишил родственников президента ряда возможностей и привилегийКазахстан останется без "почетных президентов" — Токаев
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касым-жомарт токаев, казахстан, биография
Токаеву — 69: любопытные факты из биографии президента Казахстана
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 17 мая, исполняется 69 лет. Собрали интересные факты из биографии лидера.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Действующий президент Казахстана родился 17 мая 1953 года в семье писателя Кемеля Токаева и сотрудницы Алматинского педагогического института иностранных языков Турар Шабарбаевой, пишет Sputnik Казахстан
.
Глава государства не любит отмечать свой день рождения – в семье Токаевых не праздновали этот день.
У президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге "Слово об отце", имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама.
Касым-Жомарт Токаев окончил гимназию №25 имени Ильяса Есенберлина, а в 1975 году — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Глава Казахстана знает пять языков: казахский, русский, английский, китайский и французский.
Президент увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы, а также имеет привычку регулярно просматривать прессу.
Токаев – сторонник здорового образа жизни. 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.
После январских событий, в ходе которых была предпринята попытка государственного переворота, он заявил о трансформации Казахстана. Она подразумевает отход от суперпрезидентской формы правления и наделение большей властью парламента страны.
Токаев отказался от членства в партии Amanat (ранее Nur Otan). Его племянник Каныш Избастин покинул руководящие посты в крупных компаниях.
Также при Токаеве своих постов лишились многие родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.