https://uz.sputniknews.ru/20220517/uzbekistan-uchastvuet-v-turisticheskoy-vystavke-v-kyrgyzstane-24617824.html
Узбекистан участвует в туристической выставке в Кыргызстане
Узбекистан участвует в туристической выставке в Кыргызстане
Национальный стенд республики стал одним из самых посещаемых на "Issyk-Kul ITF-2022". 17.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-17T16:37+0500
2022-05-17T16:37+0500
2022-05-17T16:38+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Кыргызстане прошла 22-я Иссык-Кульская международная туристская выставка-ярмарка. Глобальный форум провели на территория культурного центра "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова в Чолпон-Ате.Участие в туристической выставке принимали и представители Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".На стенде республики гости выставки могли увидеть книги по истории и культуре, легендарных памятниках архитектуры Самарканда, Бухары, Хивы и других городов страны, национальную одежду, изделия ремесленников.Специалисты также рассказали посетителям о скором запуске новых транспортных маршрутов между Узбекистаном и Кыргызстаном. К примеру, две республики вскоре соединят железнодорожный маршрут Ташкент–Балыкчи–Ташкент, автобусное сообщение Ташкент–Бишкек–Ташкент и чартерный авиарейс Ташкент–Тамчи–Ташкент.Напомним, по данным сервиса Туту.ру Узбекистан стал одним из самых популярных туристических маршрутов среди россиян на прошедших майских праздниках.В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.Читайте также: В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС
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туризм, узбекистан, кыргызстан
Узбекистан участвует в туристической выставке в Кыргызстане
16:37 17.05.2022 (обновлено: 16:38 17.05.2022)
Национальный стенд республики стал одним из самых посещаемых на "Issyk-Kul ITF-2022".
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Кыргызстане прошла 22-я Иссык-Кульская международная туристская выставка-ярмарка. Глобальный форум провели на территория культурного центра "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова в Чолпон-Ате.
Участие в туристической выставке принимали и представители Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"
.
На стенде республики гости выставки могли увидеть книги по истории и культуре, легендарных памятниках архитектуры Самарканда, Бухары, Хивы и других городов страны, национальную одежду, изделия ремесленников.
Специалисты также рассказали посетителям о скором запуске новых транспортных маршрутов между Узбекистаном и Кыргызстаном. К примеру, две республики вскоре соединят железнодорожный маршрут Ташкент–Балыкчи–Ташкент, автобусное сообщение Ташкент–Бишкек–Ташкент и чартерный авиарейс Ташкент–Тамчи–Ташкент.
Напомним, по данным сервиса Туту.ру
Узбекистан стал одним из самых популярных туристических маршрутов среди россиян на прошедших майских праздниках.
В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.
Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.
В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.
В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.