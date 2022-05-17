https://uz.sputniknews.ru/20220517/zapad-pereshel-ot-obeleniya-kievskix-natsistov-do-souchastiya-v-ix-prestupleniyax-24608502.html

Запад перешел от обеления киевских нацистов до соучастия в их преступлениях

Запад перешел от обеления киевских нацистов до соучастия в их преступлениях

На Украину зачастили западные политики высшего уровня.

2022-05-17T17:52+0500

2022-05-17T17:52+0500

2022-05-17T17:52+0500

колумнисты

украина

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На фоне визитов президентов, премьеров и министров как-то незамеченным прошел вояж рядовой конгрессвумен палаты представителей США Виктории Спартц (урожденной жительницы Украины Кульгейко), которая якобы доехала даже до прифронтовой зоны. А ведь ее визит во многом знаковый, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Это именно она присутствовала в Овальном кабинете Белого дома в "исторический момент" подписания Джо Байденом закона о ленд-лизе для Украины, и именно ей президент США подарил ручку, которой этот закон подмахнул. Говорят, она эту ручку привезла с собой на Украину: видимо, станет там музейным экспонатом.Сама Спартц, комментируя подписание, заявила: "Закон о ленд-лизе — знаковое законодательство, призванное помочь народу Украины остановить варварское вторжение Путина и вернуть мир в Европу. Это также отличный жест, чтобы отметить День Победы во Второй мировой войне (Байден подписал закон 9 мая. — Прим. авт.), в которой так много людей заплатили очень высокую цену". Это стоит действительно выделить особо, учитывая источник информации о визите начинающего американского политика в зону боевых действий. А узнали мы об этом от отъявленного нациста и военного преступника Дмитрия Кухарчука, ныне действующего командира второго батальона "Азов". Именно он разместил фотографии поездки Спартц по какой-то лесостепной зоне, которую боевик назвал "прифронтовыми территориями". Удивляет при этом, что ни конгрессвумен, ни сопровождавшие ее лица, якобы находясь возле фронта, не носили бронежилеты: видимо, не сильно ценят жизни американских парламентариев на Украине.Но в данном случае нам даже неважно, посещала Спартц зону боевого конфликта или нет — как минимум доподлинно известно, что она доехала до Днепропетровска, что тоже является рекордом для западных вояжеров. Важно именно то, с кем она путешествовала, борясь с "варварским вторжением". А указанный выше факт, что Кухарчук является нацистом и военным преступником, даже не требует особых доказательств. Сохранились и видео того, как он, будучи одним из главарей футбольных ультрас "Днепра", выкрикивал слоганы под нацистское зигование своих "побратимов". "Последствия почувствуют все": Лавров о войне Запада против России >>Свою же причастность к военным преступлением Кухарчук также не скрывает, гордо выкладывая видео участия в пытках и варварских (на этот раз без кавычек) издевательствах над ранеными российскими военнопленными.Появление американского парламентария рядом с таким чудовищем — это ли не открытая поддержка и одобрение военных преступлений, творимых украинскими нацистами, со стороны США? Следующим этапом может быть только личное участие Виктории Спартц и иже с нею в пытках и публичных казнях, которые практикуются националистическими боевиками Украины.Поражает то, как западный мир, все еще считающий себя либеральным, стремительно сбрасывает с себя всяческие маски и переходит к открытой поддержке нацистских идей и символов, не стесняясь уже ничего. Спартц, поди, и не знает, что "Азов", с боевиками которого она разъезжала по днепровским степям, в 2015 году решением ее же конгресса официально признан неонацистской организацией.А сравнительно недавно (всего полтора года назад) конгрессменам был представлен обширный доклад о деятельности праворадикальных групп, подготовленный бывшим агентом ФБР Али Суфаном. И там особое внимание было уделено "Азову", ставшему, по мнению автора доклада, настоящим рекрутинговым агентством для нацистов всего мира. И тогда это не на шутку встревожило американских конгрессменов, указавших, в частности, на то, что о своей причастности к "Азову" упоминал и австралийский нацист Брентон Таррант, в 2019 году убивший 51 мусульманина в мечетях новозеландского Крайстчерча. Напомним, Таррант сам в своем "манифесте" намекнул о якобы совершенной им поездке на Украину. Почему-то украинские связи террориста не стали поводом для расследования новозеландской полиции. Но при этом многие отметили тот факт, что Таррант использовал в качестве своего символа неонацистский знак "Черное солнце", который красуется и на гербе полка "Азов", официального подразделения украинской Нацгвардии.Неудивительно также, что Украина стала, пожалуй, единственной страной в мире, где "манифест" массового убийцы, даже хранение которого приравнено к уголовному преступлению в Новой Зеландии, был распечатан массовым тиражом и открыто распространялся организацией "Карпатська Сiч".Запад создал на Украине военного титана, который его погубит >>Любопытно, что "манифест" Тарранта использовал и очередной массовый убийца, расстрелявший на днях десять человек (преимущественно афроамериканцев) в супермаркете Буффало (штат Нью-Йорк). 18-летний Пейтон Джендрон практически скопировал выкладки австралийского вдохновителя, разбавив их своими расистскими идеями. И западные СМИ в едином порыве проклинают убийцу, открыто называют его нацистом, требуют суровой кары для него.Правда, эти же СМИ старательно обходят стороной неприятный для себя момент: Джендрон использовал для своего "манифеста" все тот же нацистский символ "Черное солнце". Он же ранее позировал на своих фотографиях в майке с такой символикой. Повторимся, символ, активно использовавшийся гиммлеровским СС, красуется и на официальных эмблемах полка "Азов".На этот факт указал первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он же задался риторическим вопросом: "Интересно, что будут придумывать наши западные коллеги для того, чтобы отвлечь внимание общественности от этого крайне неудобного факта". А ничего они не придумывают, они просто молчат, делают вид, что не замечают явной аналогии.Правда, в своем исследовании данный институт не разбирает очевидную идейную связь "стрелка Буффало" с украинскими нацистами "Азова", а выявляет те англоязычные ресурсы в соцсетях, которые посмели указать на нее. То есть это скорее публичный донос с целью обвинить западных пользователей сетей в распространении "прокремлевской пропаганды". Что же касается нацистских взглядов "Азова", по странной случайности использующего ту же символику, что и массовый убийца Джендрон, британские аналитики просто пишут: "Также важно отметить, что батальон "Азов" представляет собой небольшое меньшинство, включенное в состав украинских вооруженных сил". Мол, и обращать внимание на этих чудаков не надо. Так по этой логике и на Джендрона или Тарранта, обезумевших представителей "небольшого меньшинства" отморозков, обращать внимание не стоит.Но в своих рассуждениях о боевиках "Азова" Институт стратегического диалога явно выбился из общемирового либерального нарратива. В том-то и дело, что на Западе в последние недели их уже не называют ни меньшинством, ни нацистами. Аудитории усиленно доказывают, что украинские нацисты уже "переродились", "изжили свой нацизм", отринули радикальную идеологию.Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность >>Причем замечено: чем большим либералом слывет тот или иной комментатор, тем больше он героизирует "Азов". Например, одним из чемпионов в этом является французский философ Бернар-Анри Леви, певец почти всех майданов и кровавых революций. В последние дни этот "светоч либеральной мысли" чуть ли не все свои твиты и статьи посвящает пафосному восхвалению "настоящих героев".Найдя заявление некоего "азовца" о том, что тот является евреем, Леви просто выходит из себя от счастья. "Для тех, кто все еще имеет сомнения насчет взглядов "Азова". В нем есть гордые евреи. Ультраправые тенденции – это уже старая история, вычищенная с тех пор, как батальон был интегрирован в украинскую армию… Эти герои должны жить. Они должны быть спасены", - писал Леви за несколько дней до того, как эти нацисты "героически" сдались в плен.Ну да, это из той же логики, что и заявления на тему еврейского происхождения Владимира Зеленского: якобы не может быть нацистским государство, где президентом является еврей. Если Леви считает, что "Азов" в какой-то момент "очистился" от нацизма, вмиг превратившись в "героев", то как же он объяснит нацистскую символику, которая до сих пор красуется на штандартах этого преступного подразделения Нацгвардии? Ах да, об этом вслух рассуждать нельзя – сразу попадешь на карандаш Института стратегического диалога как "кремлевский пропагандист".Но как бы кто-то ни спорил об идеях и взглядах "Азова", факт остается фактом: боевик этого нацистского полка Кухарчук открыто участвовал в издевательствах над ранеными пленными, что бесспорно является военным преступлением с любой точки зрения. И фактическое благословление его преступлений депутатом американского Конгресса – это официальное одобрение Вашингтоном не только нацистской идеологии "Азова", это прямое соучастие в военных преступлениях киевского режима. Это новый этап деградации западного либерального общества, высшие представители которого уже не просто покрывают нацизм на Украине, но и публично поддерживают его, отбросив всяческие условности.

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2022

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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украина