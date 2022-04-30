https://uz.sputniknews.ru/20220430/maski-sbrosheny-zapad-obnajil-svoyu-natsistskuyu-suschnost-24297598.html

Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность

Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность

Запад крушит памятники советскому солдату. Делает это давно, последовательно, пытаясь стереть память о нем — герое и защитнике мира от нацизма.

2022-04-30T12:32+0500

2022-04-30T12:32+0500

2022-04-30T12:32+0500

колумнисты

запад

нацизм

советские памятники

памятник

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Уничтожение памятников всему советскому (а советское в Европе — это прежде всего воинская слава и доблесть) из недостойного, маргинального действия, одобряемого ультраправыми, националистами, потомками нацистов, из действия, которое совершалось будто бы под нажимом некоей общественности: к выборам, по требованиям муниципалитетов, волей отдельных нехороших политиков, превратилось в официальную политическую линию. Как откровенно признался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем". Не зря в его стране, согласно статистике, приведенной официальным представителем МИД Марией Захаровой, из пятисот мемориальных объектов, внесенных в общий с нашей стороной перечень памятных мест защитников Отечества, осталось уже менее ста, пишет колумнист РИА Новости.Один из монументов, который "убит" властями Польши, — памятник солдатам Красной армии в городе Хжовице. Он был установлен в 1949 году на месте гибели более 600 красноармейцев 1-го Украинского фронта. (Это фронт, с которым прошел боевыми дорогами мой дед Худяков Сергей Тихонович.) На этот раз памятник был не просто демонтирован. Польша придумала новый вид казни: сносить монумент в прямом эфире. И произносить над поверженным глумливые речи. Памятнику накинули на шею желто-голубую удавку и потянули тягачом. Когда стела рухнула, присутствовавший на мероприятии директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий вместе с коллегами зааплодировал. И заявил удовлетворенно: "Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы".Это, безусловно, манифест.В Польше и Прибалтике много лет обкатывались те неонацистские практики и смыслы, которые теперь становятся общеевропейской нормой по отношению к подвигу советского солдата, итогам Второй мировой, оценке роли Гитлера, немецкому нацизму, украинскому этнонацизму. То, что казалось неслыханным кощунством еще 30 лет назад, здесь становилось культурой повседневности и далее спокойно шествовало по всей Европе.И сейчас мы видим нечто новое, очередное польское новаторство: это уже не просто вандализм, к которому мы привыкли, как бы ужасно ни звучало. Это, с одной стороны, институциональный подход, государственный выбор, с другой — упоение вандализмом, наслаждение, пляска на костях, торжество на руинах. Здесь злорадство и восторг соединяются с железной рукой легитимного системного насилия. И вот тут мы понимаем, с чем имеем дело. Когда энтузиазм и радость от совершения насильственных действий сливаются с волей государства, возникает нацизм. Ровно это происходило в Германии в 30-е. "Никогда снова" — такой слоган подкидывали переписчики истории на 9 Мая, недовольные победой СССР. И вот теперь — опять и снова."Нам нечего бояться": раненые ополченцы — о нацбатальонахА дальше уже надо решать задачу — масштабировать, максимально распространить технологию. И сейчас она распространяется по Европе как пожар. Молдавский президент Майя Санду спокойно заявляет, что "место георгиевской ленте в мусорном ведре истории". В Латвии запрещают отмечать 9 Мая: любая праздничная активность в этот день будет преследоваться по закону. В Германии, в Нижней Саксонии, запрещены флаги СССР и георгиевские ленты. Депутат берлинского парламента Стефан Ферстер предлагает убрать из списков почетных граждан Берлина имя первого советского коменданта города Николая Берзарина, который вообще-то спас тысячи жителей от голодной смерти, болезней и разрухи. Но это неважно, политики соревнуются в ненависти к советскому солдату и в скорости, с которой хотят отменить любое упоминание о нем, будь то парад, шествие Бессмертного полка или фейерверк.Все эти антиакции совершаются со сладострастием клятвопреступника. С удовольствием, с дерзостью хулигана, который уверен в своей безнаказанности. Наконец-то западный политический истеблишмент сбросил маски, которые вынужденно носил с 1945-го, накрепко пристегнутые решениями Нюрнбергского процесса 1946-го. Тогда удалось надеть на реваншистов строгий ошейник. Казалось, что в нем нуждались только нацисты, которые составляли кровавое исключение из общеевропейской нормы. Казалось, Европа стыдилась того, что произошло в 30-40-х годах ХХ века, когда она утратила человеческий облик и оскотинилась до газовых камер и матрасов, набитых человеческими волосами. И никто не мог прервать этот акт самоуничтожения человечества, кроме советского солдата. Но теперь выясняется, что все было не так. Мы обманывались. Мы хотели верить в лучшее. Но Европа не тяготилась своими преступлениями, не испытывала чувства вины и не считала себя ответственной за злодеяния. Напротив, она пыталась много лет переложить вину за трагедию войны на русских, на СССР.Европа все эти годы с трудом терпела на своем теле эти памятники, охранявшие ее и нас от повторения прошлого. Яко тает воск от лица огня, так и бесы нацизма погибали от одного только соседства со стелой павшим советским бойцам. И точно: именно там, где начинали сносить памятники, начинался процесс реваншизма, возвращались в политическое поле и во власть неонацисты, оправдывали гитлеровских палачей. С этого началось в Прибалтике, где ветераны СС стали национальными героями, а бронзовые солдаты оказались оскорблены и унижены, им предъявляется за "миллионы изнасилованных немок" и за "советскую оккупацию".Но война с памятниками куда шире, ее не спишешь на издержки неонацистского прибалтийского сознания. Это коллективная претензия Запада к нам: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Пушкин, Горький, Суворов — все идут под нож. Вот только что киевская власть снесла монумент русскому и украинскому рабочим. Причмокивая от удовольствия, оторвала голову одной из фигур и с восторгом сняла, как та катится по площади. То есть спустя несколько дней в Киеве повторили то, что сделали в Польше: публично казнили памятник. Голову отрубили именно той фигуре, которая всегда считалась изображением русского рабочего."На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное"Что же это напоминает?" — все думала я, глядя на сцены сноса и осквернения памятников солдату в Польше, на Украине, в Германии.Так это же пытки военнопленных! Ну конечно. Так унижают пойманного врага на Украине. Оскверняют, наносят увечья, уродуют. Советский солдат — и он же — русский солдат. Хоть люди разных национальностей воевали против Гитлера, для Европы каждый грузин, украинец, русский, еврей, казах, осетин в Советской армии — это русский солдат. Пусть он хоть на сто процентов этнический украинец. Этот самый русский солдат, кем бы он ни был по национальности, для нынешней Европы — главный враг. Как же не убивать памятники ему? Как же не попытаться убить его самого? Две линии борьбы: с камнем и с живым телом. И даже три: борются с посмертной славой солдата-героя и одновременно пытаются уничтожить репутацию и достоинство солдата Российской армии.И по отношению к русскому солдату и его подвигу легко определить, кто перед тобой.Идет уже не пересмотр итогов Второй мировой. Можем смело констатировать — они отменены. Впереди у нас перемена отношения к Гитлеру (к Бандере оно уже изменилось до такой степени, что речовку нацистов: "Слава Украине — героям слава!" — повторяют представители западного политического истеблишмента вполне легально, публично и тоже с упоением). И отказ от итогов Нюрнбергского процесса. Попытка подменить его выводы и посадить на скамью подсудимых не преступников, а героев. Мы это все еще увидим, увы. Уже видим.Япония исключила батальон "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) из реестра запрещенных нацистских организаций и извинилась перед боевиками за то, что включала их в этот список. Так что перед Гитлером извиниться — теперь дело времени.Следует признать, что через 77 лет после Победы нацизм вернулся. Консенсус стран-союзников — и без того хрупкий — истончался все эти годы и наконец исчез, его больше нет. Он и так трещал по швам: то требовалось признать огромную роль американского ленд-лиза, без которого Победы бы не было (и ровно в эти дни американцы возвращаются с программой поставки оружия по ленд-лизу, но уже по ту сторону фронта), то обсудить тему мародерства и изнасилований (как видим, по тому же сценарию работает пропаганда против нашего солдата сейчас), то перенести дату праздника, то перестать радоваться и начать скорбеть. А просто так, из благодарности и от души признать великий подвиг и первенство советского солдата в деле спасения мира было тяжко. Нестерпимо. Скрипели, но тянули эту лямку. Но большой вопрос: а были ли благодарны за спасение и возврат национальной государственности? Действительно ли народам Европы нужна была свобода? Правда ли, что их поработил Гитлер? Если они с таким восторгом готовы приветствовать любого мало-мальского фюрера и поддержать его во всем, может быть, они и хотели быть нацистами? Испытывать этот самый восторг падения, низости, глумления, который поддержан государственной системой насилия? Может быть, Гитлер и был их истинный освободитель, разрешивший им отдаться инстинкту смерти и самоуничтожения?Судя по накалу искренней, неполитической ненависти, мы, похоже, видим воплощение того давнего плана "наших западных партнеров", который был придуман еще в 1945 году. Речь идет об операции "Немыслимое", разработанной Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании: нападение и разгром СССР сразу после окончания войны с рейхом. Казалось бы, вовремя — страна истекла кровью после войны, и можно было попробовать ее добить. Но, проанализировав, Америка и Британия решили, что не справятся. Кстати, в этом плане Красная армия называлась русской армией. Так что не надо иллюзий — Европа воевала не с красными, Европа всегда воевала с русскими.Запад, очевидно, давно хотел перевоевать Вторую мировую войну и изменить карту Европы. Он смог сделать это мирным путем, выбив из-под влияния СССР множество стран и устроив в Европе именно то, что всегда хотел: систему марионеточных проамериканских режимов и демонтаж крупных самостоятельных государств (Югославия). По итогам холодной войны и 1991 года Запад смог реализовать почти весь этот план — установить контроль над Европейским континентом. Оставалась только Россия."Можем повторить" — это как раз не про агрессивную реваншистскую Россию, а про европейский рейх, который хотел повторить поход на восток, получить ресурсы для своих нужд и попутно утилизировать славян.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался предельно откровенно: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Глава дипломатии, это важно. То есть победа в 1945 году над всей европейской машиной их так болезненно задела и напугала, что нужен реванш. (Союзники присоединились в самом финале, в 1944 году, когда исход битвы был ясен, а до того уговаривали Британию и США открыть второй фронт, кстати, в том числе голосами патриотической интеллигенции СССР — тогда такая была в чести.) Нужно переиграть русского Ивана. Для этой цели превращен в нациста русский Иван из Киева, который теперь должен выиграть для Запада эту битву с Востоком.Япония любит российский уголь и украинских нацистовТаков изощренный план.И не сказать, что он плох. Русских нельзя победить на поле боя, но можно обмануть. Сказав им, что надо разрушить Берлинскую стену, что надо распустить СССР или что русские — это украинцы, которым надо кружевные трусики и безвиз. Запад учел ошибки прошлого.Между тем есть особо важная вещь в происходящем. Солдаты России появляются в освобожденных городах, и там первым делом зажигают Вечный огонь, обихаживают заброшенный памятник советским воинам и возрождают память о Победе.Это ключевой момент противостояния, в памяти о Победе 1945 года — ключ к нынешнему времени. Если предки наших ребят смогли победить нацизм, значит, это в принципе в человеческих силах. Это великое оружие исторической правоты и памяти.А память оказалась долгая — и у нас, и у врагов наших.

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2022

Наталия Осипова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1c/16090518_478:0:2526:2048_100x100_80_0_0_c403f5120f0bde891a19adb522b65506.jpg

Наталия Осипова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1c/16090518_478:0:2526:2048_100x100_80_0_0_c403f5120f0bde891a19adb522b65506.jpg

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запад, нацизм, советские памятники, памятник