Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220518/glavy-spetsslujb-uzbekistana-i-kyrgyzstana-osmotreli-granitsu-24637791.html
Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана осмотрели границу
Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана осмотрели границу
Руководители служб госбезопасности двух стран облетели на вертолете спорные участки границы
2022-05-18T15:22+0500
2022-05-18T15:22+0500
политика
кыргызстан
узбекистан
госграница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/12/24632884_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_9068230b0bb8494ab57c3b855a08ba0e.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу над делимитацией спорных участков государственной границы.Глава Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и руководитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев во вторник вместе облетели на вертолете неописанный участок границы в местности Гавсай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.Как сообщили в пресс-службе кыргызстанского ведомства, Ташиев и Азизов также обменялись мнениями по различным вопросам и приняли ряд решений.Напомним, в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/12/24632884_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_0a3a69f7964e28ca6824900c055e46d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, узбекистан, госграница

Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана осмотрели границу

15:22 18.05.2022
© Пресс-служба ГКНБ КыргызстанаГлавы спецслужб Кыргызстана и Узбекистана на вертолете облетели и осмотрели неописанный участок кыргызско-узбекской границы
Главы спецслужб Кыргызстана и Узбекистана на вертолете облетели и осмотрели неописанный участок кыргызско-узбекской границы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2022
© Пресс-служба ГКНБ Кыргызстана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Руководители служб госбезопасности двух стран облетели на вертолете спорные участки границы
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу над делимитацией спорных участков государственной границы.
Глава Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и руководитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев во вторник вместе облетели на вертолете неописанный участок границы в местности Гавсай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.
Как сообщили в пресс-службе кыргызстанского ведомства, Ташиев и Азизов также обменялись мнениями по различным вопросам и приняли ряд решений.
Напомним, в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.
История вопроса

После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.

В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.

Нынешний кыргызский президент Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.

РазвернутьСвернуть
Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0