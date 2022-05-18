Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана осмотрели границу

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу над делимитацией спорных участков государственной границы.Глава Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и руководитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев во вторник вместе облетели на вертолете неописанный участок границы в местности Гавсай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.Как сообщили в пресс-службе кыргызстанского ведомства, Ташиев и Азизов также обменялись мнениями по различным вопросам и приняли ряд решений.Напомним, в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
Руководители служб госбезопасности двух стран облетели на вертолете спорные участки границы
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу над делимитацией спорных участков государственной границы.
Глава Службы госбезопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и руководитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев во вторник вместе облетели на вертолете неописанный участок границы в местности Гавсай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.
Как сообщили в пресс-службе кыргызстанского ведомства, Ташиев и Азизов также обменялись мнениями по различным вопросам и приняли ряд решений.
Напомним, в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.
История вопроса
После распада СССР госграница КР и РУз долгое время оставалась неделимитированной.
В 2017 году после прихода к власти Шавката Мирзиёева был достигнут прорыв в двусторонних отношениях — впервые было описано около 85% линии госграницы.
Нынешний кыргызский президент Садыр Жапаров 11-12 марта 2021-го посетил Ташкент, где по итогам переговоров с Мирзиёевым были достигнуты новые соглашения и договоренности по активизации экономического, регионального и культурного сотрудничества, а также пограничных вопросов.
Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1,38 тысячи километров.