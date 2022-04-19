https://uz.sputniknews.ru/20220419/rossiyane-vse-bolshe-pokupayut-turputevki-v-uzbekistan-24070183.html

Россияне все больше покупают турпутевки в Узбекистан

Россияне все больше покупают турпутевки в Узбекистан

Туроператоры считают, Узбекистан может войти в топ-10 направлений на майские праздники среди российских путешественников.

2022-04-19T12:55+0500

2022-04-19T12:55+0500

2022-04-19T12:55+0500

общество

узбекистан

туроператоры

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Российские туроператоры фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).По мнению экспертов Ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники. Летом же спрос может снизиться — из-за жаркой погоды. По мнению аналитиков АТОР, весенний период всегда привлекает в Узбекистан большое количество туристов. Однако в этом году рост спроса среди россиян вызвал целый ряд факторов. Прежде всего, интерес у российских туристов к Узбекистану можно объяснить стабильностью авиарейсов между двумя странами и распространенностью русского языка. Также Узбекистан выгоден тем, что здесь можно свободно обменять рубли на сумы. Тем более, с недавнего времени в стране практически везде к оплате принимают карты российской платежной системы "Мир", с них можно снять и наличные сумы в банкоматах, подчеркивают аналитики АТОР.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:

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узбекистан, туроператоры