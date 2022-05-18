https://uz.sputniknews.ru/20220518/kto-zamenil-jirinovskogo-u-ldpr-poyavilsya-novyy-rukovoditel-24638342.html

Кто заменил Жириновского: у ЛДПР новый руководитель

Кто заменил Жириновского: у ЛДПР новый руководитель

Бывший глава фракции Владимир Жириновский умер шестого апреля.

2022-05-18T15:41+0500

2022-05-18T15:41+0500

2022-05-18T15:43+0500

россия

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/412/39/4123957_0:121:2577:1571_1920x0_80_0_0_17c232095dc1da103eeeb9121632144f.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) возглавил руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заявили в пресс-службе фракции, передает РИА Новости.Заседание партии прошло 18 мая – после того, как полномочия бывшего главы и основателя партии Владимира Жириновского формально истекли.Напомним: Жириновский скончался шестого апреля после длительной болезни на 76 году жизни. После его смерти Слуцкий временно исполнял обязанности лидера ЛДПР.Что известно о Леониде СлуцкомЛеонид Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, затем – Московский экономико-статистический институт.Политической карьерой стал заниматься в начале 90-х, когда начал работать в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.С июня 1992 по декабрь 1993 года Слуцкий был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994 году – руководитель секретариата Государственной Думы РФ.В 1990-х работал также в банковской сфере: был председателем совета директоров "Проминвестбанка" и замглавой правления "Уникомбанка".В 1999 году был избран в Госдуму по списку объединения "Блок Жириновского". Депутат Государственной думы третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов от ЛДПР.Входит в группу российских переговорщиков на переговорах России и Украины.Читайте также:Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир жириновский