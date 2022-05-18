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Кто заменил Жириновского: у ЛДПР новый руководитель
Кто заменил Жириновского: у ЛДПР новый руководитель
Бывший глава фракции Владимир Жириновский умер шестого апреля.
2022-05-18T15:41+0500
2022-05-18T15:41+0500
2022-05-18T15:43+0500
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владимир жириновский
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) возглавил руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заявили в пресс-службе фракции, передает РИА Новости.Заседание партии прошло 18 мая – после того, как полномочия бывшего главы и основателя партии Владимира Жириновского формально истекли.Напомним: Жириновский скончался шестого апреля после длительной болезни на 76 году жизни. После его смерти Слуцкий временно исполнял обязанности лидера ЛДПР.Что известно о Леониде СлуцкомЛеонид Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, затем – Московский экономико-статистический институт.Политической карьерой стал заниматься в начале 90-х, когда начал работать в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.С июня 1992 по декабрь 1993 года Слуцкий был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994 году – руководитель секретариата Государственной Думы РФ.В 1990-х работал также в банковской сфере: был председателем совета директоров "Проминвестбанка" и замглавой правления "Уникомбанка".В 1999 году был избран в Госдуму по списку объединения "Блок Жириновского". Депутат Государственной думы третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов от ЛДПР.Входит в группу российских переговорщиков на переговорах России и Украины.Читайте также:Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео
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владимир жириновский
Кто заменил Жириновского: у ЛДПР новый руководитель
15:41 18.05.2022 (обновлено: 15:43 18.05.2022)
Бывший глава фракции Владимир Жириновский умер шестого апреля, после чего был назначен исполняющий обязанности главы либерал-демократов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) возглавил руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заявили в пресс-службе фракции, передает РИА Новости
.
Заседание партии прошло 18 мая – после того, как полномочия бывшего главы и основателя партии Владимира Жириновского формально истекли.
Напомним: Жириновский скончался
шестого апреля после длительной болезни на 76 году жизни. После его смерти Слуцкий временно исполнял обязанности лидера ЛДПР.
Что известно о Леониде Слуцком
Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, затем – Московский экономико-статистический институт.
Политической карьерой стал заниматься в начале 90-х, когда начал работать в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.
С июня 1992 по декабрь 1993 года Слуцкий был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994 году – руководитель секретариата Государственной Думы РФ.
В 1990-х работал также в банковской сфере: был председателем совета директоров "Проминвестбанка" и замглавой правления "Уникомбанка".
В 1999 году был избран в Госдуму по списку объединения "Блок Жириновского". Депутат Государственной думы третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов от ЛДПР.
Входит в группу российских переговорщиков на переговорах России и Украины.