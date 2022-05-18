https://uz.sputniknews.ru/20220518/skolko-muzeev-v-kajdom-iz-regionov-uzbekistana-24635146.html

Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана

Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана

По состоянию на 1 января 2022 года в Узбекистане функционируют 127 музеев.

2022-05-18T13:02+0500

2022-05-18T13:02+0500

2022-05-18T13:02+0500

культура

музей

статистика

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают во всех странах мира 18 мая.В честь праздника Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по количеству экспозиций в регионах страны. Больше всего их в Ташкенте – 30, а меньше всего – в сырдарьинской области – всего 1 музей.Ранее мы сообщали, что в этом году в праздничную дату 18 мая все музеи республики проведут дни открытых дверей. Здесь пройдут десятки праздничных программ и новых выставок.Читайте также: Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов

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музей, статистика