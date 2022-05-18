https://uz.sputniknews.ru/20220518/skolko-muzeev-v-kajdom-iz-regionov-uzbekistana-24635146.html
Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана
Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана
По состоянию на 1 января 2022 года в Узбекистане функционируют 127 музеев.
2022-05-18T13:02+0500
2022-05-18T13:02+0500
2022-05-18T13:02+0500
культура
музей
статистика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают во всех странах мира 18 мая.В честь праздника Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по количеству экспозиций в регионах страны. Больше всего их в Ташкенте – 30, а меньше всего – в сырдарьинской области – всего 1 музей.Ранее мы сообщали, что в этом году в праздничную дату 18 мая все музеи республики проведут дни открытых дверей. Здесь пройдут десятки праздничных программ и новых выставок.Читайте также: Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов
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музей, статистика
Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана
По состоянию на 1 января 2022 года в Узбекистане функционируют 127 музеев.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают во всех странах мира 18 мая.
В честь праздника Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по количеству экспозиций в регионах страны. Больше всего их в Ташкенте – 30, а меньше всего – в сырдарьинской области – всего 1 музей.
Количество музеев в регионах Узбекистана
Ташкент – 30
Бухарская область – 19
Ферганская область – 17
Самарқандская область – 13
Кашкадарьинская область – 10
Сурхандарьинская область – 8
Джизакская область - 7
Навоийская область – 6
Ташкентская область – 5
Республика Каракалпакстан – 4
Хорезмская область – 3
Андижанская область – 2
Наманганская область – 2
Сырдарьинская область – 1
Ранее мы сообщали, что в этом году в праздничную дату 18 мая все музеи республики проведут дни открытых дверей
. Здесь пройдут десятки праздничных программ и новых выставок.