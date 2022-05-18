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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220518/skolko-muzeev-v-kajdom-iz-regionov-uzbekistana-24635146.html
Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана
Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана
По состоянию на 1 января 2022 года в Узбекистане функционируют 127 музеев.
2022-05-18T13:02+0500
2022-05-18T13:02+0500
культура
музей
статистика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают во всех странах мира 18 мая.В честь праздника Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по количеству экспозиций в регионах страны. Больше всего их в Ташкенте – 30, а меньше всего – в сырдарьинской области – всего 1 музей.Ранее мы сообщали, что в этом году в праздничную дату 18 мая все музеи республики проведут дни открытых дверей. Здесь пройдут десятки праздничных программ и новых выставок.Читайте также: Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов
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музей, статистика

Сколько музеев в каждом из регионов Узбекистана

13:02 18.05.2022
© SputnikПосетители выставки “Васий” (“Хранитель”) в Самаркандском государственном музее-заповеднике
Посетители выставки “Васий” (“Хранитель”) в Самаркандском государственном музее-заповеднике - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2022
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По состоянию на 1 января 2022 года в Узбекистане функционируют 127 музеев.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают во всех странах мира 18 мая.
В честь праздника Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по количеству экспозиций в регионах страны. Больше всего их в Ташкенте – 30, а меньше всего – в сырдарьинской области – всего 1 музей.
Количество музеев в регионах Узбекистана

Ташкент – 30

Бухарская область – 19

Ферганская область – 17

Самарқандская область – 13

Кашкадарьинская область – 10

Сурхандарьинская область – 8

Джизакская область - 7

Навоийская область – 6

Ташкентская область – 5

Республика Каракалпакстан – 4

Хорезмская область – 3

Андижанская область – 2

Наманганская область – 2

Сырдарьинская область – 1

Ранее мы сообщали, что в этом году в праздничную дату 18 мая все музеи республики проведут дни открытых дверей. Здесь пройдут десятки праздничных программ и новых выставок.
Читайте также: Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов
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