https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-muzeyax-uzbekistana-proydet-den-otkrytyx-dverey-24539857.html

В музеях Узбекистана пройдет "День открытых дверей"

В музеях Узбекистана пройдет "День открытых дверей"

Музеи подготовили приятные сюрпризы для посетителей.

2022-05-13T19:56+0500

2022-05-13T19:56+0500

2022-05-13T19:56+0500

культура

музей

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24539940_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_fa6ba1630eff3b06a9b69274341c0472.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В среду, 18 мая, во всех музеях Узбекистана состоится "День открытых дверей".Об этом сообщила на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамова.По словам спикера, Международный день музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, будет широко праздноваться в этом году во всех музеях страны.На мероприятиях откроются десятки праздничных программ и новых выставок. Также все музеи предоставят посетителям бесплатные услуги, рассказала Имамова на брифинге.Недавно в Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.Ранее сообщалось, что до конца года в Сырдарье появится Дом-музей поэта Тура Сулеймана.Читайте также:Что ждет гостей на фестивале Tashkent Coffee & Tea Festival?

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музей, узбекистан