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В музеях Узбекистана пройдет "День открытых дверей"
В музеях Узбекистана пройдет "День открытых дверей"
Музеи подготовили приятные сюрпризы для посетителей.
2022-05-13T19:56+0500
2022-05-13T19:56+0500
культура
музей
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В среду, 18 мая, во всех музеях Узбекистана состоится "День открытых дверей".Об этом сообщила на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамова.По словам спикера, Международный день музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, будет широко праздноваться в этом году во всех музеях страны.На мероприятиях откроются десятки праздничных программ и новых выставок. Также все музеи предоставят посетителям бесплатные услуги, рассказала Имамова на брифинге.Недавно в Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.Ранее сообщалось, что до конца года в Сырдарье появится Дом-музей поэта Тура Сулеймана.Читайте также:Что ждет гостей на фестивале Tashkent Coffee &amp; Tea Festival?
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музей, узбекистан

В музеях Узбекистана пройдет "День открытых дверей"

19:56 13.05.2022
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМеждународный конгресс «Культурное наследие Узбекистана» в Санкт-Петербурге
Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана» в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
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Музеи республики подготовили приятные сюрпризы для посетителей в Международный день музеев.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В среду, 18 мая, во всех музеях Узбекистана состоится "День открытых дверей".

Об этом сообщила на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамова.

По словам спикера, Международный день музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, будет широко праздноваться в этом году во всех музеях страны.

На мероприятиях откроются десятки праздничных программ и новых выставок. Также все музеи предоставят посетителям бесплатные услуги, рассказала Имамова на брифинге.
Недавно в Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
Ранее сообщалось, что до конца года в Сырдарье появится Дом-музей поэта Тура Сулеймана.
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Что ждет гостей на фестивале Tashkent Coffee & Tea Festival?
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