В музеях Узбекистана пройдет "День открытых дверей"
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМеждународный конгресс «Культурное наследие Узбекистана» в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин/
Музеи республики подготовили приятные сюрпризы для посетителей в Международный день музеев.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В среду, 18 мая, во всех музеях Узбекистана состоится "День открытых дверей".
Об этом сообщила на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамова.
По словам спикера, Международный день музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, будет широко праздноваться в этом году во всех музеях страны.
На мероприятиях откроются десятки праздничных программ и новых выставок. Также все музеи предоставят посетителям бесплатные услуги, рассказала Имамова на брифинге.
Об этом сообщила на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Агентства культурного наследия Мохинур Имамова.
По словам спикера, Международный день музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, будет широко праздноваться в этом году во всех музеях страны.
На мероприятиях откроются десятки праздничных программ и новых выставок. Также все музеи предоставят посетителям бесплатные услуги, рассказала Имамова на брифинге.
Недавно в Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
Ранее сообщалось, что до конца года в Сырдарье появится Дом-музей поэта Тура Сулеймана.
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