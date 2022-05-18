https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-uzbekistane-sozdadut-platformu-dlya-obschestvennogo-kontrolya-za-gosorganami-24628127.html

В Узбекистане создадут платформу для общественного контроля за госорганами

В Узбекистане создадут платформу для общественного контроля за госорганами

Нововведение позволит общественности следить за исполнением решений, принимаемых государственными органами.

2022-05-18T09:03+0500

2022-05-18T09:03+0500

2022-05-18T09:03+0500

общество

узбекистан

агентство информации и массовых коммуникаций

общественный контроль

новая система

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 1 февраля 2023 года в стране планируют ввести новые институты общественного контроля. По данному вопросу разработали проект указа Президента.Об этом сообщили на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) при участии должностных лиц Министерства юстиции и Агентства развития государственной службы.Что планируют создать:общественную наблюдательную комиссию;общественную инспекцию;общественного инспектора.Также разработают годовые рабочие программы органов государственного управления с участием общественности и регулярное информирование о ходе их исполнения.Информацию, которую содержит перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, будут заполнять шестью новыми позициями.Помимо этого, начиная с 1 января 2023 года государство, включая министерства и ведомства, создаст единую электронную платформу "Шаффоф танлов" ("Прозрачный выбор").Она исключает человеческий фактор и предусматривает участие общественности при проведении любых конкурсов и олимпиад.Читайте также: Учиться весело: какие игровые учебные онлайн-проекты работают в УзбекистанеМинстрой создает цифровые двойники городов

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узбекистан, агентство информации и массовых коммуникаций, общественный контроль, новая система