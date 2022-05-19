https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-tashkente-vosstanovyat-dvoe-iz-12-drevnix-vorot---foto-24661779.html

В Ташкенте восстановят двое из 12 древних ворот - фото

В Ташкенте восстановят двое из 12 древних ворот - фото

В далеком 1890 году в связи с расширением границ Ташкента рухнули последние существовавшие ворота.

2022-05-19T14:01+0500

2022-05-19T14:01+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. В Ташкенте до конца года восстановят двое из 12 старинных городских ворот, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Главного управления туризма и культурного наследия Ташкента. Такое решение приняли в ходе совещания, которое прошло в столичном хокимияте под председательством заместителя хокима по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддина Даврукова. Цель мероприятия - тщательная разработка проектов и концепций воссоздания исторического дизайна и внешнего вида всех ворот. На заседание присутствовали опытные эксперты и специалисты в области истории и археологии. А также представители министерств и ведомств. По итогам встречи стороны договорились о постоянном сотрудничестве со специалистами сферы для полной разработки дизайн-концепции древних ворот. Проект восстановления ворот Ташкента осуществляют на основании распоряжения хокима столицы "О восстановлении 12 древних ворот Ташкента и утверждении координат их местоположения" от 18 октября прошлого года.Немного истории. Древние ворота в Ташкенте возвели еще в конце X века вместе с крепостной стеной, окружавшей столицу. Всего ворот было 12 и располагались они в следующем порядке по часовой стрелке: Корасарай, Тахтапуль, Лабзак, Кашгар, Коканд, Коймас, Бешагач, Комолон, Самарканд, Кукча, Чигатай и Сагбан. Сам средневековый Ташкент состоял из четырех административно-территориальных единиц – даха: Шейхантаур, Бешагач, Кукча, и Сибзар. У каждой дахи было по трое ворот в городской стене. Дахи символически представляют собой четыре части света, а дороги от каждых ворот соответствуют направлениям в сторону цивилизаций, расположенных в этих частях света. Например, Кашгарские ворота выходили на дорогу в сторону Китая, Кореи и Японии, а остальные – в мусульманские, европейские и другие страны, отмечают эксперты. Также все дахи сообща могут символизировать четыре времени года, то есть астрономические процессы поворота планеты относительно солнца. Последние из древних ворот рухнули в далеком 1890 году в связи с расширением границ Ташкента. Однако память о них сохранили, присвоив их названия некоторым районам столицы.Читайте также: Какие "туристические" изменения произойдут в Ташкенте к 2023 годуТоп-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист

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ташкент, достопримечательности, история, восстановление