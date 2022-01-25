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Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист
Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист
В список попали самые неизведанные места, которые заинтересуют всех и каждого. Подробнее о них читайте в материале.
2022-01-25T10:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Узбекистан в последние годы привлекает все больше иностранных путешественников. Эту тенденцию подхватывают и мировые СМИ, которые рассказывают читателям о главных "туристических жемчужинах" республики. Так, недавно издание Novastan опубликовало статью "Узбекистан: топ-10 неизвестных направлений для путешествия". Авторы подчеркивают, что в республике есть, что изведать, помимо древнего Самарканда, Бухары и Хивы, которые туристы посещают в первую очередь. Авторы отметили, что любителей экотуризма может заинтересовать Зааминский национальный парк, расположенный в Джизакской области. "Особого внимания заслуживает его растительность. Именно поэтому национальный парк получил название "Узбекская Швейцария", — говорится в материале.На территории заповедника растет около 700 уникальных видов растений, три из которых занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Читателям также посоветовали посетить главную достопримечательность Каракалпакстана — Нукусский государственный музей искусств имени Савицкого, в котором хранится крупнейшая коллекция русского современного искусства первой половины XX века.Авторы материала назвали это место "Лувром в пустыне"В каких еще неизведанных местах Узбекистан посоветовали побывать путешественникам:Ранее Узбекистан попал в десятку лучших мест для туризма в 2022 году по версии издания The Independent.В конце 2021-го газета The Times назвала республику одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана &gt;&gt;Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео и видео &gt;&gt;
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Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист

10:00 25.01.2022 (обновлено: 10:19 25.01.2022)
© Pixabay / LoggaWigglerУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Pixabay / LoggaWiggler
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Где читателям посоветовали побывать и почему, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Узбекистан в последние годы привлекает все больше иностранных путешественников.
Эту тенденцию подхватывают и мировые СМИ, которые рассказывают читателям о главных "туристических жемчужинах" республики.
Так, недавно издание Novastan опубликовало статью "Узбекистан: топ-10 неизвестных направлений для путешествия". Авторы подчеркивают, что в республике есть, что изведать, помимо древнего Самарканда, Бухары и Хивы, которые туристы посещают в первую очередь.
"Уникальная природа и современная культура привлекают внимание путешественников со всего мира. Некоторые ландшафты Узбекистана напоминают Швейцарию", — пишет издание.
Авторы отметили, что любителей экотуризма может заинтересовать Зааминский национальный парк, расположенный в Джизакской области.
"Особого внимания заслуживает его растительность. Именно поэтому национальный парк получил название "Узбекская Швейцария", — говорится в материале.
На территории заповедника растет около 700 уникальных видов растений, три из которых занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).
"Животный мир заповедника также разнообразен. На высоте 2000 метров над уровнем моря находится и одноименный Лечебно-оздоровительный центр "Заамин Парк", в котором созданы все условия для профилактического и климатотерапевтического лечения детей и взрослых с заболеваниями органов дыхания и нервной системы", — говорится в статье.
Читателям также посоветовали посетить главную достопримечательность Каракалпакстана — Нукусский государственный музей искусств имени Савицкого, в котором хранится крупнейшая коллекция русского современного искусства первой половины XX века.
Авторы материала назвали это место "Лувром в пустыне"
"Коллекция музея насчитывает 100 тысяч уникальных произведений. Здесь хранится вторая по величине коллекцию русского авангардного искусства. В 2001 году британская газета "Guardian" назвала его "одним из самых красивых музеев мира", — пишет издание.
В каких еще неизведанных местах Узбекистан посоветовали побывать путешественникам:
на родине Амира Тимура — в Шахрисабзе;
на Гиссаракском водохранилище, расположенном в 35 километрах от Шахрисабза на реке Аксу;
в Гиссарском горно-арчевом национальном парке с глубокими пещерами и каньонами;
в высокогорных поселках Гилан и Кул и на священной горе Хазрат Султан;
на озере Айдаркуль – крупном искусственном водоеме в Айдар-Арнасайской системе озер;
в урочище Сармышсай с петроглифами каменного века;
в Маргилане, где можно приобрести изделие из чистого шелка;
в Коканде — одном из древнейших городов Центральной Азии;
в Карши и на Каршинском мосту, построенном в 1583 году в персидском стиле;
в высокогорной обсерватории Майданак;
на знаменитом горном проходе "Железные ворота", расположенном в Байсунском районе Сурхандарьинской области на территории селения Дербент.
Ранее Узбекистан попал в десятку лучших мест для туризма в 2022 году по версии издания The Independent.
В конце 2021-го газета The Times назвала республику одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".
Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".
Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.
Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.
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