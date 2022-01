https://uz.sputniknews.ru/20220125/top-10-krasot-uzbekistana-kotorye-obyazan-posetit-lyuboy-turist-22359804.html

Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист

Топ-10 красот Узбекистана, которые обязан посетить каждый турист

В список попали самые неизведанные места, которые заинтересуют всех и каждого. Подробнее о них читайте в материале.

2022-01-25T10:00+0500

2022-01-25T10:00+0500

2022-01-25T10:19+0500

общество

узбекистан

красота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20196841_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_88a502bac6c53a479a6499a0116eb8d9.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Узбекистан в последние годы привлекает все больше иностранных путешественников. Эту тенденцию подхватывают и мировые СМИ, которые рассказывают читателям о главных "туристических жемчужинах" республики. Так, недавно издание Novastan опубликовало статью "Узбекистан: топ-10 неизвестных направлений для путешествия". Авторы подчеркивают, что в республике есть, что изведать, помимо древнего Самарканда, Бухары и Хивы, которые туристы посещают в первую очередь. Авторы отметили, что любителей экотуризма может заинтересовать Зааминский национальный парк, расположенный в Джизакской области. "Особого внимания заслуживает его растительность. Именно поэтому национальный парк получил название "Узбекская Швейцария", — говорится в материале.На территории заповедника растет около 700 уникальных видов растений, три из которых занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Читателям также посоветовали посетить главную достопримечательность Каракалпакстана — Нукусский государственный музей искусств имени Савицкого, в котором хранится крупнейшая коллекция русского современного искусства первой половины XX века.Авторы материала назвали это место "Лувром в пустыне"В каких еще неизведанных местах Узбекистан посоветовали побывать путешественникам:Ранее Узбекистан попал в десятку лучших мест для туризма в 2022 году по версии издания The Independent.В конце 2021-го газета The Times назвала республику одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана >>Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео и видео >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, красота