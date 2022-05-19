https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-turetskix-otelyax-nachnet-rabotat-karta-mir--novak-24662052.html

В турецких отелях начнет работать карта "Мир" — Новак

В турецких отелях начнет работать карта "Мир" — Новак

В Турции появится больше банкоматов и терминалов, принимающих карты "Мир".

2022-05-19T13:41+0500

2022-05-19T13:41+0500

2022-05-19T13:41+0500

в мире

турция

платежная система "мир"

александр новак

банкоматы

терминал

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Россия договорилась с Турцией о создании условий, при которых в турецких отелях банковские терминалы будут принимать карту "Мир", заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости."Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили", - сообщил он.Россия заинтересована в том, чтобы карты "Мир" больше применялись в Турции, и платежные механизмы функционировали, подчеркнул вице-премьер."На самом деле это не ситуация сегодняшнего дня, мы планомерно развивали торговлю и расчеты в национальных валютах. Несколько лет назад первые карты "Мир" начали использоваться здесь. На сегодняшний день примерно 50% расчетов идет здесь с помощью карты "Мир", поэтому эту сферу необходимо расширять. Это позволит нам снизить риски, обеспечить платежи в национальных валютах", - сказал Новак.На вопрос о том, обсуждается ли увеличение количества турецких банков, принимающих карту "Мир", Новак объяснил, что первостепенно важна доступность инфраструктуры."Речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти и стоял банкомат, который принимает карту "Мир". А какой это банк, это уже без разницы. Поэтому мы говорили о том, что инфраструктура соответствующих банков должна быть расширена. Это банкоматы, терминалы и так далее", - добавил вице-премьер.Ранее сообщалось, что в марте 2019 года платежная система "Мир" и узбекская UZCARD подписали договор о сотрудничестве. В 2020-го узбекские банки начали принимать карты "Мир".Кроме того, стали доступны трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard. В марте текущего года компания UZCARD объявила о выпуске кобейджинговых карт "UZCARD-МИР". На них включена автоматическая конверсия из рублей в сумы и наоборот.Читайте также:Совместную карту Uzcard-"Мир" можно использовать на всей территории ЕАЭС

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турция, платежная система "мир", александр новак, банкоматы, терминал