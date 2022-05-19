https://uz.sputniknews.ru/20220519/zavod-v-kazaxstane-postavlyal-armii-starye-dvigateli-vmesto-novyx--video-24673973.html

Завод в Казахстане поставлял армии старые двигатели вместо новых — видео

Завод в Казахстане поставлял армии старые двигатели вместо новых — видео

Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

2022-05-19T20:30+0500

2022-05-19T20:30+0500

2022-05-19T20:30+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik."Семипалатинский машиностроительный завод" в два-три раза завышал стоимость запасных частей и материалов, поставляемых армии Казахстана, а вместо новых двигателей продавал старые, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.Факты хищения бюджетных средств должностными лицами завода в особо крупных размерах обнаружил территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области."Должностные лица завода с 2018 года при исполнении договоров государственного оборонного заказа путем завышения в два-три раза стоимости запасных частей и материалов, поставляемых в адрес министерства обороны Казахстана, совершали хищение", - сообщает АФМ.Следствием установлено, что первый заместитель генерального директора АО "СМЗ" К.Сулейменов, достоверно зная, что согласно условиям договоров по государственному оборонному заказу двигатели должны быть новыми – 2017-2018 годов выпуска, умышленно организовал поставку в войсковую часть двигателей 1985-2012 годов выпуска, не соответствующих техническим характеристикам и фактически не пригодных для дальнейшей эксплуатации, тем самым ставя под угрозу обороноспособность страны.В дальнейшем по указанию Сулейменова двигатели красили, ремонтировали, а потом на них набивали серийные номера завода. В итоге, они становились внешне похожими на новые двигатели.Кроме того, Сулейменов, желая похитить бюджетные деньги, выделенные на поставку зимних шлемофонов в количестве 368 единиц, организовал поставку на завод зимних танковых шлемофонов, ранее находившихся в эксплуатации и годом выпуска не соответствующих технической спецификации.Работники завода также по его указанию зачищали шлемофоны (от 2007-2009 года и 1988 года изготовления), на них стирали даты, набивали новые даты, выпуска 2020 года.Общая сумма ущерба составила 1,079 млрд тенге.Расследование по уголовному делу завершено, приговором суда №2 города Семей первый заместитель руководителя АО "СМЗ" К.Сулейменов признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы. Читайте также:Племянника Назарбаева уволили с высокой должности в Казахстане

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казахстан, завод, армия