https://uz.sputniknews.ru/20220504/plemyannika-nazarbaeva-uvolili-s-vysokoy-doljnosti-v-kazaxstane-24342108.html

Племянника Назарбаева уволили с высокой должности в Казахстане

Племянника Назарбаева уволили с высокой должности в Казахстане

Родственники первого президента Казахстана продолжают покидать руководящие посты.

2022-05-04T08:57+0500

2022-05-04T08:57+0500

2022-05-04T08:57+0500

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Антикоррупционная служба Казахстана прокомментировала видео, в котором полиция остановила машину с тонировкой, принадлежащую, по данным СМИ, племяннику Нурсултана Назарбаева.Ербол Назарбаев до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя Спецдепартамента Агентства по противодействию коррупции, пишет Sputnik Казахстан. Ситуацию разъяснили в Антикоррупционной службе.Там отметили, что 14 апреля Ербол Назарбаев был окончательно уволен из органов Антикоррупционной службы.Ранее другой племянник Назарбаева — Кайрат Сатыбалды — вернул государству четверть акций "Казахтелекома". Его задержали в марте этого года по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств компании.В Казахстане также закрыли 55 нелегальных майнинговых ферм, связанных с братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.Читайте также:Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы >>Отставку Дариги Назарбаевой утвердили >>

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нурсултан назарбаев, казахстан