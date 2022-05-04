https://uz.sputniknews.ru/20220504/plemyannika-nazarbaeva-uvolili-s-vysokoy-doljnosti-v-kazaxstane-24342108.html
Племянника Назарбаева уволили с высокой должности в Казахстане
Племянника Назарбаева уволили с высокой должности в Казахстане
Родственники первого президента Казахстана продолжают покидать руководящие посты.
2022-05-04T08:57+0500
2022-05-04T08:57+0500
2022-05-04T08:57+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Антикоррупционная служба Казахстана прокомментировала видео, в котором полиция остановила машину с тонировкой, принадлежащую, по данным СМИ, племяннику Нурсултана Назарбаева.Ербол Назарбаев до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя Спецдепартамента Агентства по противодействию коррупции, пишет Sputnik Казахстан. Ситуацию разъяснили в Антикоррупционной службе.Там отметили, что 14 апреля Ербол Назарбаев был окончательно уволен из органов Антикоррупционной службы.Ранее другой племянник Назарбаева — Кайрат Сатыбалды — вернул государству четверть акций "Казахтелекома". Его задержали в марте этого года по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств компании.В Казахстане также закрыли 55 нелегальных майнинговых ферм, связанных с братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.Читайте также:Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы >>Отставку Дариги Назарбаевой утвердили >>
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нурсултан назарбаев, казахстан
Племянника Назарбаева уволили с высокой должности в Казахстане
Родственники первого президента Казахстана продолжают покидать руководящие посты.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Антикоррупционная служба Казахстана прокомментировала видео, в котором полиция остановила машину с тонировкой, принадлежащую, по данным СМИ, племяннику Нурсултана Назарбаева.
Что за ролик?
Инцидент, видео которого распространяется в социальных сетях, произошел осенью 2021 года. Журналисты сообщали, что за рулем тонированного авто находился сын младшего брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева — Ербол, 1995 года рождения.
Ербол Назарбаев до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя Спецдепартамента Агентства по противодействию коррупции, пишет
Sputnik Казахстан.
Ситуацию разъяснили в Антикоррупционной службе.
"В связи с распространяющимся в пабликах видео Антикоррупционная служба сообщает следующее: 26 января 2022 года приказом председателя Агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства", — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что 14 апреля Ербол Назарбаев был окончательно уволен из органов Антикоррупционной службы.
Ранее другой племянник Назарбаева — Кайрат Сатыбалды — вернул
государству четверть акций "Казахтелекома". Его задержали в марте этого года по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств компании.
В Казахстане также закрыли
55 нелегальных майнинговых ферм, связанных с братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.