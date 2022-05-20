https://uz.sputniknews.ru/20220520/frantsuzskiy-voennyy-rasskazal-makronu-o-zverstvax-ukrainskix-neonatsistov--video-24690213.html
Французский военный рассказал Макрону о зверствах украинских неонацистов — видео
Французский военный рассказал Макрону о зверствах украинских неонацистов — видео
Военный: все преступления совершали не российские, а украинские силовики.
2022-05-20T15:21+0500
2022-05-20T15:21+0500
2022-05-20T15:21+0500
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эммануэль макрон
неонацизм
военные
преступление
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. После возвращения из зоны конфликта французский военнослужащий Андре Боке рассказал в эфире Sud Radio об увиденных зверствах украинских неонацистов. Об этом сообщает RT.Всего на Украине француз провел три недели, в том числе в Буче, где произошла антироссийская провокация.Ведущий радиостанции пояснил, что Боке – бывший военный. На Украине он находился с гуманитарной миссией, доставляя медицинскую технику и лекарства. Все это время он провел рядом с бойцами полка "Азов" (организация запрещена в России).По словам француза, его потрясли нацистская символика и мощный поток западных поставок оружия для ВСУ, членов "Азова".Боке свидетельствовал, что самолично видел издевательства украинских боевиков над пленными россиянами, как они стреляли безоружным по коленям.Он возмутился, что в Европе о конфликте на Украине рассуждают те, кто не знает, что там реально происходит.Все военные преступления совершали не российские, а украинские военные, заявил Андре Боке.Ранее военный обозреватель Александр Хроленко заявил, что провоцирование и финансирование Вашингтоном военной эскалации с Россией – прямой путь к глобальному военному конфликту и физическому уничтожению армий, инфраструктуры и городов Украины, ЕС и США.Читайте также:Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
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украина, франция, эммануэль макрон, неонацизм, военные, преступление
Французский военный рассказал Макрону о зверствах украинских неонацистов — видео
Все военные преступления совершали не российские, а украинские военные, рассказал француз.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
После возвращения из зоны конфликта французский военнослужащий Андре Боке рассказал в эфире Sud Radio об увиденных зверствах украинских неонацистов. Об этом сообщает RT
.
Всего на Украине француз провел три недели, в том числе в Буче, где произошла антироссийская провокация.
Ведущий радиостанции пояснил, что Боке – бывший военный. На Украине он находился с гуманитарной миссией, доставляя медицинскую технику и лекарства. Все это время он провел рядом с бойцами полка "Азов" (организация запрещена в России).
По словам француза, его потрясли нацистская символика и мощный поток западных поставок оружия для ВСУ, членов "Азова".
"Как вы можете объяснить и чем оправдать, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?", - обращается он к Макрону.
Боке свидетельствовал, что самолично видел издевательства украинских боевиков над пленными россиянами, как они стреляли безоружным по коленям.
"Вы знаете, о чем говорили при мне азовцы? Они смеялись, говоря, что если столкнутся там с евреями или темнокожими, то снимут с них кожу и разрежут их на куски", - делится очевидец.
Он возмутился, что в Европе о конфликте на Украине рассуждают те, кто не знает, что там реально происходит.
Все военные преступления совершали не российские, а украинские военные, заявил Андре Боке.
"Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по ТВ, и тем, что я видел сам - огромная разница", - заключил бывший военный.
Ранее военный обозреватель Александр Хроленко заявил
, что провоцирование и финансирование Вашингтоном военной эскалации с Россией – прямой путь к глобальному военному конфликту и физическому уничтожению армий, инфраструктуры и городов Украины, ЕС и США.