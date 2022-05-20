https://uz.sputniknews.ru/20220520/frantsuzskiy-voennyy-rasskazal-makronu-o-zverstvax-ukrainskix-neonatsistov--video-24690213.html

Французский военный рассказал Макрону о зверствах украинских неонацистов — видео

Французский военный рассказал Макрону о зверствах украинских неонацистов — видео

Военный: все преступления совершали не российские, а украинские силовики.

2022-05-20T15:21+0500

2022-05-20T15:21+0500

2022-05-20T15:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

франция

эммануэль макрон

неонацизм

военные

преступление

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. После возвращения из зоны конфликта французский военнослужащий Андре Боке рассказал в эфире Sud Radio об увиденных зверствах украинских неонацистов. Об этом сообщает RT.Всего на Украине француз провел три недели, в том числе в Буче, где произошла антироссийская провокация.Ведущий радиостанции пояснил, что Боке – бывший военный. На Украине он находился с гуманитарной миссией, доставляя медицинскую технику и лекарства. Все это время он провел рядом с бойцами полка "Азов" (организация запрещена в России).По словам француза, его потрясли нацистская символика и мощный поток западных поставок оружия для ВСУ, членов "Азова".Боке свидетельствовал, что самолично видел издевательства украинских боевиков над пленными россиянами, как они стреляли безоружным по коленям.Он возмутился, что в Европе о конфликте на Украине рассуждают те, кто не знает, что там реально происходит.Все военные преступления совершали не российские, а украинские военные, заявил Андре Боке.Ранее военный обозреватель Александр Хроленко заявил, что провоцирование и финансирование Вашингтоном военной эскалации с Россией – прямой путь к глобальному военному конфликту и физическому уничтожению армий, инфраструктуры и городов Украины, ЕС и США.Читайте также:Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы

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украина, франция, эммануэль макрон, неонацизм, военные, преступление