https://uz.sputniknews.ru/20220325/zapadnye-smi-boeviki-azova--ne-natsisty-potomu-chto-oni-ne-nemtsy-23561235.html

Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы

Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы

Запад прилагает недюжинные усилия, чтобы доказать безосновательность термина "денацификация Украины".

2022-03-25T15:42+0500

2022-03-25T15:42+0500

2022-03-25T15:42+0500

колумнисты

сми

украина

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Один из основных "аргументов": "Президент Украины является евреем". Как будто современный неонацизм имеет какое-то отношение к так называемому еврейскому вопросу. Почему-то ни у кого не возникло сомнений в том, что норвежский массовый убийца Андерс Брейвик является неонацистом только потому, что он в своей графоманской декларации хвалил Израиль, упомянув его там 359 раз.Американский писатель Тимоти Снайдер, печально известный своими псевдоисторическими антироссийскими книгами, споря с этим термином, вообще договорился до парадоксальных выводов: "Нацистом может быть только немец… Нацист — это член Национал-социалистической партии Германии в 1930-1940-е годы… Вы не можете заниматься денацификацией там, где нет нацистов". Остроумно. Получается, члены нацистских и неонацистских организаций, прямо называющих себя так, не могут считаться нацистами, если они не немцы. К какой же идеологии отнести человека, если он сам себя считает сторонником Гитлера и "Mein Kampf"? Ждем новых "исторических" открытий от Снайдера и ему подобных.К примеру, украинская партия "Свобода" еще в 1991 году была зарегистрирована как Социал-национальная партия, а ее сторонники называли и называют себя социал-националистами (неслучайное совпадение с национал-социалистами). Ее главный вдохновитель Юрий Михальчишин открыто признавался, что "путеводной книгой" для него является гитлеровская "Mein Kampf". И как назвать эту идеологию? Неужели Снайдер назовет Михальчишина социалистом или коммунистом?Вспомним, что это подразделение формировалось на базе неонацистских организаций "Патриот Украины" и (какой сюрприз!) "Социал-национальный альянс" под руководством идеолога украинского нацизма Андрея Билецкого, известного под кличкой Белый вождь за свои труды о господстве белой расы.Вот "Азов" как раз является главной проблемой для западных противников термина "денацификация". Подразделение основывалось исключительно на расистских лозунгах, под символикой ультраправых ("волчий крюк" запрещен в ряде стран Европы) и даже официально был признан неонацистской организацией в резолюции конгресса США в июне 2015 года. Видимо, не пригласили для консультации Снайдера: тот объяснил бы конгрессменам, что в "Азове" нет немцев, а значит, там не может быть нацистов.Но то было в 2015-м, а сейчас надо же как-то объяснять западным обывателям, почему уничтожение откровенно нацистского подразделения ни в коем случае нельзя назвать денацификацией. Вот и включилась машина пропаганды, пытающаяся обелить зигующих боевиков. К примеру, еще в январе британская The Times прямо признавала, что против России готовятся воевать "ультраправые воины" и "ультранационалистические силы". А теперь та же газета с пеной у рта доказывает своим читателям, что "Азов" из нацистского подразделения превратился в белое и пушистое армейское формирование.Запад развязал психическую войну >>The Times уверяет, что с уходом Билецкого в политику за ним последовали и его идейные соратники, создававшие эту нацистскую структуру, а "другие за последние годы были вытеснены из полка "Азов", дабы очистить его репутацию". То есть социал-националисты (они же — национал-социалисты) отмылись? И лишь неонацистский "волчий крюк" на штандартах напоминает об их былой дурной славе.Британцам вторит нидерландская газета NRC со статьей "Полк "Азов": неонацисты или защитники Украины?" Голландцы восторгаются видео, на котором два танка националистов палят в центре Мариуполя, что не мешает газете затем обвинять Россию в разрушении промышленного города (видимо, снаряды нацистских танков не столь разрушительны). А главный месседж статьи: называть украинских нацистов нацистами — значит "подыгрывать российской пропаганде".И таких статей в западной прессе сейчас огромное множество. При этом они как бы забыли: всего пару лет назад в конгрессе США был представлен доклад о том, что "Азов" превратился в международное рекрутинговое агентство для вербовки и тренинга ультраправых радикалов всего мира. После этого доклада десятки конгрессменов подписали петицию в Госдепартамент США с требованием включить это формирование в список иностранных террористических организаций.Чего еще западная пресса старается не замечать, так это многочисленных человеконенавистнических заявлений и призывов, которые поставлены на поток в украинском информационном поле. К примеру, больше недели прошло после того, как телеведущий в эфире 24 Канала призвал резать русских детей, то есть совершать акты геноцида. Причем говорил это на фоне портрета идеолога НСДАП и архитектора "окончательного решения еврейского вопроса" Адольфа Эйхмана, чьим заветам предлагал следовать. Тут уж и Снайдеру будет тяжело поспорить с нацистской сущностью такого действа.Но вы попробуйте найти описание этого скандала в мейнстримных медиа Запада — не получится. Разве что второстепенный сайт американских демократов The Bulwark упомянул его, заявив, что слова были вырваны из контекста: мол, эмоциональный шаг ведущего в связи с утратой близкого друга. Ну да, "эмоциональный" настолько, что авторы программы заранее заготовили портрет Эйхмана в качестве фона для ведущего. Эдакое спонтанное решение всего авторского коллектива программы. Причем никто не наказан, ведущий продолжает работать как ни в чем не бывало. Зеленский во время выступления в кнессете Израиля не столкнулся в этой связи с остракизмом.Запад вспомнил свое пиратское прошлое >>Затем последовал вал подобных призывов к расправе над русскими детьми и женщинами. То начальник пограничной службы Украины Сергей Дейнеко пообещал в соцсетях убивать "жен, детей, родителей, братьев, сестер" российских военнослужащих. Потом он заявил, что его якобы взломали. То известная телеведущая канала Коломойского 1+1 Наталья Мосейчук пригрозила семьям российских летчиков террористическими действиями на курортах Турции и Египта. Эта даже не стала оправдываться: все ведь в порядке, призывы убивать русских детей не являются геноцидом, если вспомнить канцлера Германии Олафа Шольца.Затем последовала череда человеконенавистнических заявлений о том, как надо пытать, калечить и казнить российских пленных. Чего стоит только отчет новоявленного доктора Менгеле по имени Геннадий Друзенко, который в прямом эфире канала "Украина 24" заявил, что отдал приказ во вверенном ему госпитале кастрировать российских солдат, "потому что они тараканы, а не люди". Стоит обратить особое внимание российской аудитории на то, что ведущий этой программы Евгений Киселев считался светочем российского либерального течения, а теперь просто шевелил усами и кивал в ответ на страшные призывы. Это к вопросу о том, что из себя представляют наши либералы.Причем публика на Западе не в курсе: это не первое подобное заявление от украинцев, называющих себя врачами. Еще в 2016 году анестезиолог Александр Чернов публично заявил, что убивал донецких ополченцев, попадавших в госпиталь. И ничего, потом спокойно выступал на украинских каналах, раздавал направо и налево интервью, то есть был вполне поддержан тамошним медийным сообществом. На Западе это не вызвало ни шока, ни какого бы то ни было резонанса.Можно было бы списать все на войну и эмоции. Но давайте сравним ситуацию с тем, что переживал Донбасс на протяжении восьми лет. Там тоже были разрушения, тоже были взрывы, а уж сколько мирных людей погибло, включая детей! Но даже представить себе нельзя, чтобы за эти годы войны кто-то в эфирах телеканалов ДНР и ЛНР призвал идти резать украинских младенцев или женщин. Никто не опускался до того, чтобы призывать калечить военнопленных ВСУ, какой бы ненавистью к их злодеяниям ни наполнялись сердца.В конце 2014 — начале 2015 года Донецк и Луганск переживали страшное время, когда исчезли деньги, закрылись магазины, продуктов не было совсем. Но никогда там не было показательных судов Линча над "мародерами", какие сейчас устраиваются по всей Украине. Причем все это нынче делается с позволения правоохранителей: советник главы МВД Вадим Денисенко открыто поддержал внесудебные расправы, заявив: "Не считаю, что привязать и оголить мародера считается диким в военное время. Сил Нацполиции сейчас, к сожалению, на все не хватает… Такие акции оказывают на мародеров куда больший эффект, чем угроза уголовного наказания: он понимает — наказание будет тут и сейчас. Плюс в назидание остальным. Это превентивно работает". Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо >>То есть все эти дикие призывы и действия одобряются на официальном, государственном уровне.А западные СМИ стараются этого не видеть, рассуждая о том, что термин "денацификация" по отношению к Украине не имеет никаких оснований. Ну ведь не немцы же призывают резать детей и убивать женщин на египетских курортах — значит, они не могут быть нацистами, если верить Снайдеру. А портрет Эйхмана на телеэкране, восторги в отношении "Mein Kampf" и нацистская символика на штандартах боевых подразделений — это всего лишь "эмоции" и "случайное совпадение". Так и хочется спросить сотрудников западных СМИ, все еще называющих себя журналистами: почему же вы стесняетесь рассказывать об этих случаях своей аудитории? Не потому ли, что тогда вы уже не сможете ей доказать неправоту России относительно денацификации Украины?Источник: РИА Новости

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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сми, украина