https://uz.sputniknews.ru/20220520/medvedev-rossiya-ne-budet-eksportirovat-produkty-v-uscherb-sebe-24683537.html
Медведев: Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе
Медведев: Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе
Заместитель председателя Совета Безопасности России заявил, что Россия не собирается экспортировать пшеницу в ущерб собственным интересам.
2022-05-20T10:19+0500
2022-05-20T10:19+0500
2022-05-20T10:19+0500
россия
дмитрий медведев
экспорт
продукты
совет безопасности рф
совет безопасности российской федерации
пшеница
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Россия не будет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в ущерб внутреннему рынку, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.Он добавил, что продовольствие для граждан России - "дело святое", и повторно подчеркнул, что никаких поставок на экспорт в ущерб собственному рынку не ожидаются.Напомним, западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Читайте также:
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дмитрий медведев, экспорт, продукты, совет безопасности рф, совет безопасности российской федерации, пшеница
Медведев: Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе
Заместитель председателя Совета Безопасности России заявил, что Россия не собирается экспортировать пшеницу в ущерб собственным интересам.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik
. Россия не будет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в ущерб внутреннему рынку, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объеме. Но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что продовольствие для граждан России - "дело святое", и повторно подчеркнул, что никаких поставок на экспорт в ущерб собственному рынку не ожидаются.
Напомним, западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.